Cagliari minacciato: interviene la FIGC | Si valuta spostamento in campo neutro

Clamorosa ultim’ora per la sfida tra Napoli e Cagliari: dopo le minacce ricevute dai rossoblù la partita si giocherà in campo neutro.

Siamo giunti ormai all’ultimo atto del campionato di Serie A attuale. Ad una sola giornata dalla fine però tutto è ancora in bilico. Sia la corsa salvezza che quella alla Champions League sono ancora in bilico. Ovviamente però è ancora tutto in gioco anche per lo scudetto, con Napoli e Inter che decideranno tutto venerdì sera.

Gli azzurri, che hanno un punto di vantaggio sui rivali, giocheranno in casa con il Cagliari, mentre la Beneamata sarà invece ospitata dal Como. Entrambe le squadre devono vincere se vorranno conquistare il tricolore. Allo stesso tempo però c’è sempre viva l’ipotesi spareggio, che per realizzarsi dovrà vedere una sconfitta dei partenopei e un pareggio dei nerazzurri.

Mentre l’attesa cresce spasmodica tra entrambe le tifoserie però nelle scorse ore è arrivata una clamorosa notizia. I calciatori del Cagliari sono stati minacciati apertamente in vista della trasferta in terra campana, tanto che la FIGC sta per decidere di spostare la disputa della gara in campo neutro, evitando così qualsiasi tipologia di problema.

Caos in vista della sfida del Maradona

Nelle ultime ore in tanti si sono posti la questione, ovviamente in maniera simpatica, su cosa potrebbe accadere in caso di mancata vittoria del Napoli. Ad esempio Antonio Cassano durante il programma su Twitch che fa con Ventola e Adani, ha dichiarato: ”Ma immagina se dovesse succedere un imprevisto, il Cagliari esce dallo stadio il 2042”.

Stesso discorso fatto indicativamente dal giornalista Giuseppe Cruciani durante una chiacchierata con Fabrizio Biasin. Purtroppo però qualcuno ha addirittura lanciato l’allarme nel caso in cui il risultato non fosse gradito al club azzurro.

Interviene la FIGC?

In vista di questo possibile scenario, diversi tifosi e appassionati sui social hanno addirittura lanciato l’allarme, chiedendo di disputare la partita in un altro stadio, in campo neutro.

La FIGC però non è affatto intenzionata a prendere in considerazione questa possibilità, in quanto la sicurezza e i preparativi per la gara sono già organizzati da tempo, così come la sicurezza per entrambe le squadre. La sfida tra il Napoli e il Cagliari dunque si disputerà tranquillamente al Maradona.