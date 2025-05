3-1 del Manchester City sul Bournemouth: Champions vicina | Domenica il Fulham per l’ultimo passo

Il Manchester City supera per 3-1 il Bournemouth in casa e si avvicina alla qualificazione in Champions League. Ultimo ostacolo il Fulham.

Il Manchester City non delude all’ultima gara in casa della stagione in Premier League. La squadra guidata da Pep Guardiola vince per 3-1 sul Bournemouth, e compie un allungo fondamentale in ottica zona Champions League. I Citizens sono ora terzi in classifica, ad una sola giornata dal termine del campionato.

Dopo l’ennesima delusione stagionale, la sconfitta in finale di FA Cup contro il Crystal Palace, il Manchester City ritrova il sorriso davanti al pubblico di casa. L’Etihad Stadium ha celebrato con commozione l’addio a Kevin De Bruyne, uno dei simboli della storia recente del club.

Il centrocampista belga lascia i Citizens dopo dieci stagioni ad altissimo livello e riceve la standing ovation del pubblico di casa, che lo ha tributato anche con tanti striscioni. La gara parte subito in discesa per i ragazzi di Pep Guardiola, che sbloccano il match dopo appena 14 minuti.

A realizzare la prima rete della partita ci pensa Omar Marmoush. L’attaccante sigla una rete da cineteca, con un missile da fuori area che non lascia scampo al portiere delle Cherries. Successivamente proprio De Bruyne sbaglia un gol clamoroso, colpendo la traversa da zero metri.

Scatto Champions per il Manchester City

Al trentottesimo minuto ci pensa Bernardo Silva a togliere le castagne dal fuoco per il Manchester City. Il centrocampista portoghese capitalizza al meglio un prezioso assist di Gundogan, raddoppiando il vantaggio per i suoi.

Nella seconda frazione di gara arrivano due cartellini rossi. Il primo per Kovacic, reo di aver fermato fallosamente un avversario lanciato a rete. Il secondo per Cook tra le fila degli ospiti.

Commozione De Bruyne e gioia City

Ad un minuto dal novantesimo ci pensa Nico Gonzalez a chiudere i giochi per i padroni di casa, con un preciso destro piazzato. Il gol della bandiera per il Bournemouth arriva in pieno recupero con la rete di Jebbison. Il City vola al terzo posto a quota 68 punti. Le Cherriers restano undicesimi con 53 punti.

Ora l’ultimo appuntamento della stagione per la squadra di Pep Guardiola sarà in casa del Fulham. I Cottagers non hanno più nulla da chiedere al campionato ed il City non vuole fallire la qualificazione alla massima competizione europea.