Voilà, Paul Pogba: accordo definito con la Pimenta | Contratto con ricchi bonus

Il centrocampista francese ha trovato l’accordo con un club di alto livello, nel quale giocherà il prossimo anno. Ha firmato un contratto con ricchi bonus.

Paul Pogba ha attraversato uno dei periodi più difficili della sua carriera a causa di una squalifica per doping. Nel 2023, a seguito di un controllo antidoping effettuato dopo la partita Udinese-Juventus, è risultato positivo al testosterone, una sostanza vietata. La conferma della positività è arrivata anche dalle controanalisi. Inizialmente, Pogba è stato squalificato per quattro anni, una decisione che ha rischiato di mettere fine alla sua carriera calcistica.

Il giocatore ha però presentato ricorso al TAS, sostenendo che la sostanza fosse stata assunta involontariamente attraverso un integratore consigliato da un medico negli Stati Uniti. Il Tribunale dunque ha riconosciuto la buona fede del Polpo e ha ridotto la squalifica a 18 mesi. Questo gli consente a partire da marzo scorso di poter tornare in campo.

Questo però in realtà ancora non è avvenuto, in quanto il giocatore è senza squadra. Nei mesi scorsi infatti il campione del mondo 2018 ha rescisso il proprio contratto con la Juventus, ma non ha firmato con altri club. Tuttavia nel corso degli ultimi giorni sono arrivate delle clamorose novità sul suo futuro.

Ci siamo, Pogba è pronto a tornare

Come spesso accade in queste situazioni sono state fatte diverse ipotesi sul prosieguo della carriera del centrocampista. Da chi lo voleva in MLS, a chi in patria, con il Marsiglia che sembrava premere, senza dimenticarsi dell’opzione Arabia Saudita, sempre in voga negli ultimi tempi.

Detto ciò però alla fine nessuna di queste mete si è fatta avanti con decisione, e alla fine Pogba è ancora alla ricerca di una nuova squadra. Ma come detto a tal merito proprio nelle scorse ore sono giunte importanti news, che vorrebbero un approdo del calciatore nel nostro campionato.

Il club ha messo sul piatto una grande offerta

Anche in Serie A c’è qualcuno pronto a dare una nuova occasione al Polpo. Il Como infatti in estate potrebbe decidere di offrirgli un contratto.

Sarebbe un’operazione diciamo sulla stessa falsa riga di quella fatta con Dele Alli, centrocampista inglese che è i lariani hanno preso dopo un lungo stop. Staremo a vedere se per davvero Pogba approderà sulle rive del lago in estate.