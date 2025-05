Vasseur chiama Elkann: ha trovato l’infiltrato | Licenziamento immediato a Maranello

Scoppia un nuovo caso intorno alla scuderia Ferrari. Vasseur chiama Elkann, c’è un infiltrato a Maranello nel mirino.

La Ferrari è reduce dal GP di Imola, in un fine settimana a due facce per la scuderia italiana. Le prestazioni della SF-25 sono state disastrose nella fase delle qualifiche. Sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc sono stati eliminati in Q2, per la prima volta la casa di Maranello non ha presentato una vettura nelle prime dieci monoposto ai nastri di partenza.

Ma in gara la situazione è stata ben diversa per le due monoposto rosse. Le due Ferrari hanno compiuto una rimonta insperata, dopo esser partite dall’undicesima e dodicesima posizione in griglia. Charles Leclerc ha condotto una gara ordinata, tagliando il traguardo da sesto classificato dopo esser partito da undicesimo.

Lewis Hamilton è riuscito a finire quarto al termine del Gran Premio dell’Emilia Romagna, scalando posizioni rispetto al dodicesimo posto totalizzato nelle qualifiche. Il pilota britannico ha svelato di essersi trovato totalmente a suo agio con la vettura in gara, rilanciando con fiducia l’appuntamento a Monaco, prossima tappa del Mondiale.

La classifica iridata dopo la tappa di Imola vede i due piloti McLaren ancorati alla vetta. Oscar Piastri conduce la graduatoria generale con 146 punti, segue il compagno di scuderia Norris a quota 133. Alle loro spalle incombe Max Verstappen, che sale a 124 punti dopo aver vinto la tappa italiana del Mondiale.

Caos Ferrari, Vasseur caccia l’infiltrato

L’imperativo in casa Ferrari è ora quello di capire cosa non ha funzionato nelle qualifiche, in vista del Gran Premio di Monaco il prossimo fine settimana.

In attesa dell’ottavo round della stagione 2025 si apre un nuovo caso intorno alla scuderia italiana, con Fred Vasseur che si scaglia contro presunti infiltrati all’interno del team del Cavallino Rampante.

Talpe nella Ferrari, Vasseur è una furia

Stando a quanto raccontato da ‘F1 in generale’ all’interno della Gestione Sportiva della Ferrari ci sarebbe un grosso malcontento dovuto alla presenza di presunti infiltrati che diffonderebbero le notizie interne alla stampa.

Lo stesso Fred Vasseur ha espresso la sua frustrazione sul tema, pungolando i giornalisti intorno alla questione della sospensione posteriore: “La cosa che amo di più di voi giornalisti è che imparo più con voi che in tutto il weekend.”