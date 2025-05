Ufficiale Serie A: il campionato si deciderà venerdì sera | Cresce l’attesa per Napoli e Inter

Dopo qualche ora di riflessione, la Lega ha optato per far giocare le sfide decisive per lo scudetto nella serata di venerdì.

Nel corso degli ultimi anni non si era mai visto uno scudetto più combattuto, e come ovvia conseguenza, questo si deciderà all’ultima giornata di Serie A. I risultati di domenica sera hanno portato infatti di nuovo tutto in bilico, con Napoli e Inter che se la vedranno fino alla fine per decidere a chi andrà il tricolore.

La squadra di Simone Inzaghi, che fino a pochi minuti dalla fine della partita, sembrava aver superato i rivali si è fatta raggiungere dalla Lazio grazie ad un intramontabile Pedro, autore di una meravigliosa doppietta. Non sono mancate poi le polemiche nel corso della sfida, proprio a causa del rigore trasformato dallo spagnolo, e assegnato per un fallo di mano di Bisseck in area.

Allo stesso modo poi gli azzurri hanno sprecato una grossa occasione pareggiando 0-0 a Parma. I Ducali, ancora in lotta per la salvezza, hanno difeso al meglio la porta di Suzuki, e la compagine partenopea non è andata oltre il pareggio. Anche al Tardini poi non sono mancati gli episodi dubbi, in particolare un penalty prima assegnato e poi tolto al Napoli per un fallo di Simeone.

Inter e Napoli giocano venerdì sera

Con i risultati maturati domenica sera dunque lo scudetto è rimasto in bilico, con il Napoli che ha conservato un punto di vantaggio sulla Beneamata. Di conseguenza è rimasta viva anche l’ipotesi spareggio per le due squadre.

Ed è proprio per questa ragione, calcolando anche che il 31 i nerazzurri giocheranno la finale di Champions League, che la Lega ha optato per far disputare le sfide tra il Como e l’Inter e tra il Napoli e il Cagliari nella serata di venerdì.

L’eventuale spareggio si disputerà lunedì

Nel caso in cui le due squadre andassero a pari punti, come detto ci sarà lo spareggio, che si disputerà nella serata di lunedì, proprio per non andare ad interferire con la finale di Champions League del successivo sabato.

Per arrivare a questo punto però sarà necessario che il Napoli perda al Maradona e che invece l’Inter pareggi in casa del Como. Uno scenario complicato, ma che non ci stupirebbe affatto visti i colpi di scena che ci sono stati in questo campionato.