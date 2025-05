Questo a Roma non deve nemmeno entrarci: salta un nome per la panchina | I Friedkin si tirano indietro

Dopo il saluto a Claudio Ranieri, la Roma è in attesa di comunicare il nome del nuovo allenatore: dalla lista però è saltato un grande nome. I Friedkin si sono tirati indietro.

Nella serata di domenica la Roma ha vinto per 3-1 la sfida contro il Milan. Un successo importante per i giallorossi, che permette alla squadra di poter ancora sognare una clamorosa qualificazione in Champions League. La Magica infatti può sperare fino all’ultima giornata, anche se raggiungere questo traguardo non sarà semplice.

Per far sì che questo accada infatti bisognerà che i giallorossi vincano a Torino, e che la Juventus, al momento quarta in classifica, non vinca a Venezia. Tutto ancora in gioco quindi, con i tifosi romanisti che sperano nel miracolo. Detto ciò nella calda serata dell’Olimpico, c’è stato spazio anche per un caloroso saluto a mister Claudio Ranieri.

Alla sua ultima panchina nello stadio della Roma infatti al tecnico di Testaccio è stata riservata una meravigliosa coreografia, oltre che un pasillo de honor. Un modo per salutarlo, questa volta in maniera definitiva, dal ruolo di allenatore, e per ringraziarlo per quanto fatto sia in questi mesi che nelle scorse esperienze alla guida della squadra.

Società al lavoro per il nuovo allenatore

Detto ciò, in attesa della sfida di Torino che concluderà la stagione, e come detto sancirà anche quale competizione europea giocherà il prossimo anno la squadra, la società si sta mettendo al lavoro per decidere quale sarà il nuovo tecnico.

I nomi fatti al momento in orbita giallorossa sono parecchi. Uno di questi però ad un tratto è completamente saltato, con i Friedkin che hanno deciso di non voler puntare più su di lui. Vediamo chi è l’allenatore in questione.

Escluso a priori dai Friedkin

Tra i tanti nomi accostati alla panchina romanista, c’è stato anche quello di Farioli, allenatore dell’Ajax. Tuttavia il tecnico nel corso dell’ultimo mese si è reso protagonista di una vera e propria tragedia sportiva, che ha visto la sua squadra perdere il campionato quando aveva diversi punti di vantaggio sul PSV.

Un vero e proprio disastro dunque, che pare aver fatto ricredere sia la famiglia Friedkin che la tifoseria giallorossa. Difficilmente dunque Farioli approderà nella Capitale a giugno.