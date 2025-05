Pandemonio Fiorentina: Ndour litiga con la curva a fine gara | Arrivati al contatto fisico

Il giovane talento italiano ha litigato pesantemente con i tifosi al termine del match vinto con il Bologna, arrivando quasi alle mani.

Il campionato è ormai arrivato alla sua conclusione. Manca una sola giornata prima che la Serie A 2024-25 vada in archivio, e le squadre si giocano tutto in questo ultimo appuntamento. Chi non ha quasi più nulla da dire è la Fiorentina, che sarà ospite dell’Udinese domenica sera, ma che avrebbe bisogno di un miracolo per approdare in Europa.

La squadra allenata da Raffaele Palladino infatti dovrà vincere in casa dei friulani, e sperare a sua volta che la Lazio perda allo stadio Olimpico contro il Lecce. In questo modo le due squadre arriverebbero a pari punti, ma al sesto posto, valevole per la Conference League, si piazzerebbero i viola.

Le speranze per i gigliati dunque sono risicate, nonostante nella scorsa giornata di campionato sia arrivato un importante successo ai danni del Bologna. Al Franchi infatti la Fiorentina si è imposta per 3-2 sui felsinei, al termine di un match bello ed emozionante. Ma purtroppo è stato proprio alla fine della partita in questione che si è scatenato il caos tra i tifosi di casa ed un loro giocatore, Cher Ndour.

Caos a fine partita

La parte calda del tifo gigliato si è resa protagonista di un’aspra contestazione nei confronti della squadra. I risultati arrivati in questa stagione, paragonati a quelli delle annate scorse e soprattutto considerando il mercato fatto dalla viola, non sono stati dei migliori.

Ciò dunque ha portato la Fiesole a lamentarsi prima con il ds Pradé e con il mister Raffaele Palladino, e poi anche con la squadra, andata sotto la curva a fine partita. Ed è stato proprio quando i calciatori sono arrivati dai tifosi che si è scatenato il caos.

Ndour quasi a contatto con i tifosi

Come è stato ben visibile dalle immagini riportate su Rai 2 alla Domenica Sportiva, arrivata sotto la curva la squadra ha ascoltato le parole dei tifosi, anche se probabilmente ne è volata qualcuna di troppo.

E a queste Cher Ndour non è rimasto indifferente, facendo ampi gesti di disapprovazione nei confronti del pubblico. Una situazione incresciosa dunque, che potrebbe aver fatto già scoppiare il rapporto del giovane centrocampista con il tifo viola.