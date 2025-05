Non solo l’ATP di Roma: Alcaraz si prende anche il 1° posto nel Ranking | Sinner è già in decadenza

Carlos Alcaraz non si accontenta della vittoria all’ATP di Roma. Lo spagnolo vuole rubare lo scettro a Yannik Sinner.

Dopo aver collezionato 26 vittorie consecutive il sogno di Yannik Sinner si infrange a Roma davanti a Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo ha conquistato il Masters 1000 italiano, sconfiggendo il numero uno al mondo in due set. In un’ora e 43 minuti di gioco l’atleta iberico ha conquistato per la prima volta in carriera il titolo degli Internazionali d’Italia.

Il primo set è stato molto lottato, con Sinner che non ha sfruttato due set point, fino al tiebreak che ha sorriso al classe 2003 spagnolo. Non c’è stata poi storia nel secondo set, letteralmente dominato da un impeccabile Alcaraz, che si è imposto per 6-1.

Il tennista altoatesino ha pagato la prestazione formidabile dell’avversario nato a Murcia, oltre ad aver accusato una leggera flessione nella forma fisica. Il percorso di Sinner nel torneo del Foro Italico resta comunque più che positivo. Il numero uno al mondo era reduce da un lungo periodo di inattività, in seguito al patteggiamento con la WADA, e c’erano tanti dubbi sulla sua tenuta fisica e mentale.

Ma il classe 2001 ha spazzato via qualsiasi perplessità conquistando la finale degli Internazionali d’Italia, 47 anni dopo Panatta, e lanciando un messaggio agli avversari vista Roland Garros.

Alcaraz all’assalto del primo posto

Tra pochi giorni si torna a giocare sulla terra rossa di Parigi e Sinner dopo aver perso la finale ha annunciato che lo spagnolo sarà l’avversario da battere ai nastri di partenza del Roland Garros.

Il tennista iberico dopo il successo di Roma sale al secondo posto nella graduatoria ATP. Ed i due in Francia potranno incontrarsi solo in una nuova ipotetica finale. Per l’altoatesino rappresenterebbe una clamorosa opportunità di rivincita immediata.

Ranking ATP, la situazione di Sinner e Alcaraz

Dopo la finale vinta da Alcaraz al Foro Italico è il momento di fare i conti nella classifica ATP. Lo spagnolo è salito a quota 8850 punti, con Sinner a quota 10380 nel ranking mondiale. Per il tennista altoatesino c’è dunque la certezza di mantenere la prima posizione ATP anche dopo il torneo parigino.

Carlos Alcaraz farà di tutto per bissare il trionfo di Roma e lanciare un nuovo messaggio alla concorrenza. Lo spagnolo è determinato a tornare numero uno al mondo a stretto giro di posta.