La BBC e non solo: Chiellini richiama un altro vecchio amico | Sarà il nuovo team manager

Il dirigente bianconero vuole riportare alla Continassa non solo Barzagli e Chiellini: c’è un altro nome che si fa largo sempre di più, pronto a diventare il nuovo team manager.

Il 2-0 rifilato all’Udinese rischia di essere una pietra miliare per la qualificazione alla Champions League. Dopo i tre punti ottenuti in casa grazie alle reti di Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic, ora la Juventus dovrà solo battere il Venezia domenica prossima per assicurarsi l’accesso alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Detto ciò è chiaro che il club e i suoi tifosi non possono essere felici di quanto sia accaduto quest’anno. Il fallimento del progetto Thiago Motta, e il mancato apporto di tanti calciatori, tra cui diversi nuovi acquisti, farà sì che in estate la Vecchia Signora dia vita ad una nuova rivoluzione.

Questa però con tutta probabilità colpirà anche i piani alti del club. Al momento in bilico c’è anche la posizione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Allo stesso tempo però è possibile che vengano accolti in dirigenza i nomi di alcune vecchie glorie, pronte a risollevare le sorti del club.

Chiellini vuole Bonucci e Barzagli

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato parecchio delle possibili modifiche dal punto di vista dirigenziale in casa juventina. Nello specifico tante voci hanno visto la volontà di Giorgio Chiellini, ormai rientrato a pieno nell’organigramma societario bianconero, di riportare a Torino due vecchie glorie come Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci.

I tre insieme hanno fatto la storia della Vecchia Signora sul campo, e sono pronti a riunirsi per risollevare le sorti del club anche fuori. In attesa di saperne di più da questo punto di vista però oltre a questi nomi ne è venuto alla luce un altro a dir poco incredibile, che dovrebbe diventare il nuovo team manager della Juve.

Un’altra vecchia gloria pronta a tornare alla Juve

Oltre alle voci su Barzagli e Bonucci, nelle ultimissime ore ne sono arrivate alcune riguardanti un clamoroso ritorno alla Juventus anche di Claudio Marchisio.

Dopo una vita passata in bianconero da calciatore, il Principino è pronto a tornare in dirigenza, magari nel ruolo di team manager, che al momento, viste le difficoltà della squadra, avrebbe bisogno di un nome che conosce bene la Juve. Staremo a vedere dunque se queste saranno semplici voci, oppure si trasformeranno in qualcosa di più.