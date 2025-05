TRAGEDIA INTER: si è rotto il crociato | “Ho sentito CRAC”

Infortunio grave per il calciatore, che si è rotto il crociato. In casa interista sono già tutti con le lacrime agli occhi.

E’ stata una stagione lunga e dura quella che sta volgendo al termine per l’Inter. Il club meneghino però può di sicuro togliersi qualche soddisfazione. La prima, e la più importante, riguarda di certo la finale di Champions League raggiunta, che la squadra di Simone Inzaghi giocherà il prossimo 31 maggio contro il PSG a Monaco di Baviera.

In vista della tanto attesa partita in questione, il tecnico nerazzurro proverà a schierare la miglior formazione possibile, al netto di infortuni e problemi fisici vari. Ed è anche per questa ragione che il mister, nonostante anche il campionato sia ancora in gioco, sta cercando in tutti i modi di far rifiatare i propri titolari, e di non farli andare troppo sotto sforzo.

Proprio nelle scorse ore però per quanto riguarda gli infortuni sono arrivate delle terribili novità. Un calciatore interista ha raccontato di essersi rotto il crociato, sentendo improvvisamente un forte rumore, che ne ha sancito il problema. Una vera e propria tragedia per lui e anche per il club.

Inter in lacrime: si è rotto il crociato

La stagione attuale è stata ricca di sorprese. Una di queste viene ad esempio dal campionato di Serie B. Stiamo parlando della Juve Stabia, che da neopromossa in cadetteria, e contro ogni favore del pronostico, è riuscita a raggiungere i playoff, e ora sogna la Serie A.

Tra i principali volti della compagine di Castellamare di Stabia troviamo senza dubbio Andrea Adorante. Ed è proprio lui che di recente ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha raccontato una parte del suo passato, risalente a quando giocava nella primavera dell’Inter, dove si ruppe il crociato.

E’ successo all’improvviso

”A 18 anni ho vissuto un periodo buio dopo la rottura del crociato e mi sono affidato a un mental coach. Stavo facendo benissimo con la Primavera dell’Inter, poi crac. Passi dall’essere sulla bocca di tutti a non sapere se tornerai, a me hanno suggerito di chiedere aiuto”.

Adorante ha poi continuato. ”Quell’infortunio mi ha tolto tanto, ma mi ha anche dato qualcosa. È stato uno dei molti momenti complicati affrontati lungo il percorso. Rifarei tutto mille volte, ma i sacrifici sono tanti. Allenare la mente è stato fondamentale”.