“Stai facendo uno schifo”: espressioni ingiuriose all’arbitro | Lunga squalifica per il calciatore della Fiorentina

Espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara e lunga squalifica per il protagonista della Fiorentina. Il labiale è inequivocabile.

Non di rado, in Serie A ma non solo, assistiamo a calciatori che perdono le staffe nei confronti dei direttori di gara. Spesso nella foga agonistica della gara i protagonisti in campo non trattengono espressioni che possono poi costare caro. Uno degli episodi più recente ha coinvolto un titolarissimo della Fiorentina, che si è lasciato andare ad improperi ed espressioni ingiuriose verso l’arbitro in campo.

La stagione della squadra toscana è stata decisamente al di sotto delle aspettative, alla prima annata con Raffaele Palladino in panchina. Il tecnico ex Monza ha raccolto l’eredità di Vincenzo Italiano, che si è accasato al Bologna dopo tre stagioni in viola.

Se il tecnico dei felsinei, che ha condotto la Fiorentina a due finali di Conference League poi perse, è riuscito a confermarsi in rossoblù, peggio è andata alla sua ex squadra. Mentre il Bologna occupa i piani alti della Serie A, ed ha vinto la Coppa Italia contro il Milan, i toscani attualmente sono noni in classifica a due giornate dal termine.

Per la Fiorentina l’ultima chance per tentare un aggancio al sesto posto è rappresentata dalla sfida proprio contro il Bologna di Italiano, in programma alla penultima giornata di campionato. Mentre nell’ultima uscita della squadra viola ha fatto discutere quanto accaduto tra il direttore di gara ed uno dei protagonisti della formazione gigliata.

Ingiurie e insulti verso l’arbitro

La Fiorentina è reduce dalla dolorosa sconfitta per 2-1 in casa del Venezia. I lagunari hanno conquistato tre punti pesantissimi in ottica salvezza, mentre i toscani hanno collezionato una nuova battuta d’arresto dopo l’eliminazione dalle semifinali di Conference League.

A far discutere è quanto accaduto in campo tra l’arbitro, Matteo Marchetti e Luca Ranieri, difensore e capitano della Fiorentina.

Ranieri si scaglia contro Marchetti

Il capitano della squadra viola è stato ripreso in piena gara mentre sfogava tutta la sua rabbia nei confronti dell’arbitro in casa del Venezia. Dal labiale diffuso sul web si distinguono dure frasi nei confronti di Marchetti, come “Stai facendo uno schifo“, “Permaloso” e “Non vi si può parlare”.

Il direttore di gara ha ammonito il difensore sul finire della gara, con Ranieri che ha rischiato anche una lunga squalifica. Il giudice sportivo però ha deciso di infliggergli una semplice multa da 1500 euro.