L’Arsenal vince ed è ufficialmente in Champions | Per il Newcastle decisiva l’ultima giornata

Manca una sola giornata al termine della Premier League ed è ancora tutto in gioco per la qualificazione alle prossime coppe europee

Per conoscere i nomi delle squadre che prenderanno parte alle prossime coppe europee bisogna attendere ancora gli ultimi 90 minuti. È così in Serie A dove la lotta per le posizioni dalla 5/a alla 6/a è ancora aperta ed è così anche in Premier League.

Quando manca una giornata al termine di un campionato che ha visto il dominio incontrastato del Liverpool di Arne Slot tutto o quasi è ancora in ballo. Da oggi in realtà sappiamo con aritmetica certezza che l’Arsenal di Manuel Arteta il prossimo anno disputerà la Champions League.

Nel big match della 37/a giornata disputato all’Emirates Stadium tra i Gunners e il Newcastle di Sandro Tonali i padroni di casa hanno avuto la meglio imponendosi per 1-0 grazie al gol del gioiello Declan Rice al 55′.

Una sfida incerta e combattuta che ha premiato i londinesi, ora qualificati ufficialmente alla competizione europea più ricca e importante. Per ciò che riguarda i posti dal 3/o al 7/o tutti i verdetti sono rinviati all’ultimo turno.

Champions League, è tutto in ballo: favoriti Manchester City e Newcastle

Per questioni di calendario e di teorica difficoltà degli impegni da affrontare secondo il calendario, alle già qualificate Liverpool ed Arsenal dovrebbero aggiungersi Manchester City e Newcastle.

Citizens e Magpies sono attesi da match contro squadre che in teoria non hanno più alcun obiettivo da inseguire ed eventualmente centrare. La squadra di Guardiola se la vedrà contro Bournemouth e Fulham, i bianconeri all’ultima giornata ospiteranno al St.James’ Park un Everton già salvo.

Champions, sfida a tre per l’ultimo posto: è bagarre

La bagarre potrebbe alla fine riguardare l’ultimo posto disponibile, il quinto, per il quale resterebbero in corsa Chelsea, Aston Villa e Nottingham Forest. Da questo punto di vista la squadra di Unai Emery, che all’ultima giornata sfiderà il Manchester United a Old Trafford, potrebbe approfittare dello scontro diretto tra Blues e biancorossi.

Un’altra certezza ad oggi è la partecipazione del Crystal Palace alla prossima Europa League, una qualificazione che i rossoblù londinesi hanno guadagnato grazie al trionfo in FA Cup della scorsa settimana. Insomma, ci attendono novanta minuti appassionati e tutti da vivere. L’Europa è all’ultima chiamata, i verdetti definitivi sono in arrivo.