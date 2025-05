Il Tottenham e quasi 200 presenze in Serie A: oggi lavora nei campi per vivere | “Vado a raccogliere le olive”

Dopo il ritiro dal calcio giocato la vita di questo giocatore è cambiata di colpo: oggi per vivere va a raccogliere le olive.

Nel mondo del calcio, la carriera di un giocatore è spesso breve e intensa, ma non sempre garantisce sicurezza economica o realizzazione personale una volta conclusa. Alcuni calciatori, dopo il ritiro dal campo, scelgono di intraprendere mestieri umili, per necessità economiche o per una decisione consapevole di cambiare stile di vita.

Non tutti riescono a gestire le ricchezze accumulate durante gli anni di attività sportiva, e alcuni si trovano in difficoltà economiche. In questi casi, lavori manuali o impieghi comuni diventano una necessità per sostenere sé stessi e le proprie famiglie. Altri, invece, pur avendo avuto successo, sentono il bisogno di allontanarsi dai riflettori, cercando una vita più semplice e autentica.

Mestieri come l’autista, il magazziniere, il barista o il piccolo imprenditore diventano scelte di vita che restituiscono un senso di normalità e stabilità. Spesso, queste decisioni sono accompagnate da una volontà di riconnettersi con la realtà quotidiana, lontano dalle pressioni mediatiche e dalle aspettative del mondo sportivo. E’ il caso ad esempio di questo ex giocatore, che ha totalizzato quasi 200 presenze in Serie A, e che oggi va a raccogliere le olive per vivere.

Una vita nel calcio ad alti livelli

Le giovanili in patria, prima che il Tottenham si accorge di lui e lo acquista. Con gli Spurs però non giocherà mai, e da lì inizia un lungo girovagare in diversi club, che lo porterà a giocare per diversi anni in Serie A.

Con le maglie di Reggina, Hellas Verona, Udinese e Frosinone totalizzerà quasi 200 presenze nel massimo campionato italiano, prima del ritiro alla Virtus Verona. Se non avete capito chi è il giocatore di cui stiamo parlando ti basterà guardare la prossima foto.

Oggi il pallone è solo un ricordo

Dopo il ritiro arrivato circa due anni fa, Halfredsson ha deciso di aprire un’attività agroalimentare in Islanda, come raccontato dallo stesso ex centrocampista di recente ai microfoni di gianlucadimarzio.com.

”Siamo arrivati alla produzione e vendita di 70 prodotti provenienti da tutta Italia. Pesto, pomodori, miele. E andiamo a raccogliere le olive. Un modo per tornare in contatto con la terra”.