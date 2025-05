È una decisione di Ceferin in persona: clamoroso UEFA | Abolita una competizione

Il presidente dell’UEFA Alexander Ceferin è chiamato a prendere una decisione importante e inattesa. Una competizione rischia di saltare

In casa UEFA le discussioni sul futuro delle competizioni europee per club sono sempre più attuali. L’ultima riforma delle competizioni europee, che ha di fatto mandato in archivio la cosiddetta fase a gironi, non sembra aver scatenato l’entusiasmo di tifosi e appassionati di calcio.

In questa stagione invece che nei classici mini gironi composti da 4 squadre ciascuno le 36 qualificate (quattro in più rispetto alle tradizionali 32) di ognuna delle tre coppe organizzate dall’UEFA sono state inserite in un mini campionato in piena regola.

Il massimo organismo calcistico di Nyon ha deciso di cancellare le gare di andata e ritorno proprie dei gironi, a beneficio di un format identico in tutto e per tutto a quello dei vari tornei nazionali.

Tale nuova organizzazione, soprannominata ‘fase campionato’, nella sua prima stagione non è stata accolta con particolare entusiasmo dalla stragrande maggioranza di tifosi e appassionati di calcio.

UEFA, Ceferin potrebbe decidere presto: i dettagli

Mentre però l’interesse nei confronti di Champions ed Europa League non è scemato, ad essere penalizzata è la terza e più recente competizione creata dall’UEFA, la Conference League. Se sulla carta l’aumento del numero di partite potrebbe sembrare un vantaggio per gli appassionati, molti tifosi non nascondono il loro scetticismo. Una delle critiche principali riguarda la diminuzione del fascino delle partite, che determina un calo di interesse da parte dei tifosi.

La più penalizzata dal nuovo format è proprio la Conference che le squadre più blasonate che vi prendono parte affrontano schierando le seconde linee. L’esempio più illuminante da questo punto di vista è il Chelsea, qualificatosi per la finale nonostante abbia sempre giocato con le cosiddette riserve.

UEFA, una competizione è di troppo: i tifosi non ne possono più

Il malcontento serpeggia sui social media e nei forum dedicati al calcio europeo. In molti auspicano un ripensamento da parte della UEFA e, in alcuni casi, si arriva persino a sperare in una “cancellazione” della Conference League, che con l’introduzione della ‘fase campionato’ offre un livello qualitativo decisamente basso.

Resta da vedere se dalla prossima edizione in poi anche la Conference League riuscirà a conquistare il cuore dei tifosi. Al momento però le discussioni e le perplessità non mancano, e la speranza di un ritorno a una formula più tradizionale resta viva tra molti appassionati di calcio europeo.