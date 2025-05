È stato il mio ultimo ATP di Roma: altro addio dopo Fognini | Sinner perde un grande amico

Fabio Fognini ha annunciato che non scenderà più in campo agli Internazionali d’Italia. E spunta un altro clamoroso addio dopo il tennista ligure.

Il torneo ATP di Roma sta regalando una girandola di emozioni a tifosi ed appassionati di tennis. Accendendo i riflettori sulle prestazioni degli atleti italiani ci sono state diverse emozioni che hanno coinvolto i fan, sia quelli presenti al Foro Italico che quelli incollati agli schermi.

Uno degli argomenti principali del torneo capitolino è stato il ritorno sulle scene di Yannik Sinner, dopo la squalifica di tre mesi patteggiata con la WADA. Il numero uno al mondo ha dimostrato di non aver subito alcun contraccolpo, ne fisico ne tantomeno mentale, dopo la lunga sospensione. La gara dominata contro Casper Ruud (6-0, 6-1) ne è la più recente testimonianza.

Splendide notizie sono arrivate anche da Lorenzo Musetti, che ha sbaragliato la concorrenza nei primi quattro turni degli Internazionali d’Italia. Menzione d’onore anche per Jasmine Paolini, capace di arrivare fino alla finalissima del torneo romano, erano più di dieci anni che una tennista italiana non ci riusciva. In quel caso fu Sara Errani, poi sconfitta da Serena Williams.

Tanta amarezza ed un filo di commozione invece per Matteo Berrettini, tennista romano che ha dovuto lasciare il torneo a causa di un infortunio contro Ruud.

Non solo Fognini, altro addio a Roma

Fabio Fognini ha annunciato che questo è stato il suo ultimo torneo ATP a Roma, preparando il terreno per l’addio definitivo alle scene. Il tennista ligure non è andato oltre il primo turno, venendo eliminato per 2-0 dal britannico Fearnley.

L’ex numero nove al mondo ha raccolto il tributo del pubblico casalingo, dalle tribune del Foro Italico sono partiti anche cori per il classe 1987. Ma l’addio di Fognini potrebbe non essere l’ultimo in questa edizione degli Internazionali d’Italia.

Bufera Zverev, può dire addio a Roma

Il Ko di Alexander Zverev contro Musetti ha aperto a forti critiche da parte del tennista tedesco nei confronti del torneo capitolino. Il tennista tedesco, che lo scorso anno vinse gli Internazionali d’Italia, si è scagliato contro le condizioni di gioco a Roma.

Il numero 2 al mondo ha parlato di palline troppo grandi, che avrebbero favorito lo stile di gioco dell’avversario. Una polemica scottante che potrebbe chiudergli le porte del torneo romano nelle prossime edizioni.