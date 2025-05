Buenos dias Di Maria, ti va un altro anno in Serie A? | Grande offerta sul piatto: lo prendono per l’Europa

Il fuoriclasse argentino è pronto ad un clamoroso ritorno in Serie A: sul piatto c’è una ricca offerta per lui. Il club lo vuole per l’Europa.

A fine stagione, molti calciatori vedranno scadere il proprio contratto con il club di appartenenza, aprendo così le porte a trasferimenti a parametro zero. Questo fenomeno, ormai sempre più diffuso, rappresenta un’opportunità sia per i giocatori che per le società. I calciatori svincolati possono scegliere liberamente la loro prossima destinazione, spesso ottenendo ingaggi più vantaggiosi grazie all’assenza di costi di trasferimento. Dall’altro lato, i club acquirenti riescono ad assicurarsi profili di qualità senza dover versare nulla per il cartellino.

La gestione dei contratti è diventata una componente strategica nel calcio moderno. I procuratori negoziano con attenzione le scadenze contrattuali per massimizzare le possibilità dei loro assistiti, mentre le società cercano di rinnovare per tempo gli accordi con i propri giocatori chiave, onde evitare di perderli a zero. Tuttavia, non sempre si trova un’intesa, aprendo così il mercato ai parametri zero.

Anche in questa stagione i giocatori di livello che si trovano in questa situazione sono diversi. Da Kevin De Bruyne, che è stato accostato anche al Napoli, a Trent Alexander Arnold, che invece dopo anni al Liverpool ha deciso di accasarsi a titolo gratuito al Real Madrid. Un altro profilo importante che a giugno sarà svincolato è poi Angel Di Maria.

Di Maria lascia il Benfica

Il contratto del Fideo con il Benfica è in scadenza il prossimo 30 giugno, e secondo le ultime news riportate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, non ci sarà alcun rinnovo.

Il campione del mondo argentino dunque lascia i lusitani, e non prenderà parte nemmeno al Mondiale per Club previsto il mese prossimo. Di conseguenza sul suo conto si stanno scatenando diverse voci. E una di queste vorrebbe un suo clamoroso approdo in Serie A.

Ritorno a sorpresa in Serie A per il Fideo

L’attaccante, che ha giocato in Italia per un anno alla Juventus, sembra essere finito nel mirino della Fiorentina, pronta a sparare un colpo del genere per riavvicinare i tifosi.

Queste però ad oggi sembrano essere delle semplici ipotesi di mercato, visto che il destino più probabile per Di Maria è quello di un ritorno in patria.