Voglio tornare ad esultare: Caputo fa dietrofront | Sotto contratto nella prossima stagione

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo Ciccio Caputo è pronto a rimettersi in gioco a sorpresa. Il ritorno in campo è clamoroso.

Il suo è stato uno dei più recenti esempi di bomber di provincia a ritirarsi dal calcio giocato in Italia. Ciccio Caputo, nato ad Altamura nel 1987, a suon di gol ha calcato i campi delle categorie minori fino alla Serie A, coronando la propria carriera anche con la maglia della Nazionale azzurra.

Dopo la gavetta tra i campionati minori della Puglia, l’attaccante si accasa con il Bari, che lo fa debuttare in Serie A nella stagione 2010-11. Successivamente diventerà un punto fermo della Virtus Entella in Serie B, siglando 35 reti in due stagioni.

Numeri e prestazioni che gli valgono la chiamata dell’Empoli, prima dell’affermazione assoluta con la maglia del Sassuolo. In due stagioni nella massima serie il bomber pugliese sigla 32 reti con la maglia degli emiliani. Nella stagione 2019-20 trova il proprio record personale di gol in campionato, con 21 reti messe a referto.

Le esperienze finali saranno con la maglia blucerchiata della Sampdoria, prima del ritorno ad Empoli e del ritiro ufficiale annunciato nel gennaio del 2025.

Colpo di scena Caputo, ritorno clamoroso

L’ultima esperienza professionale che lo ha coinvolto lo ha visto scendere in campo con la Kings League in Italia. Ma il ritorno sul rettangolo verde potrebbe essere più vicino di quanto si pensi per l’attaccante pugliese.

La nostalgia del gol, unita ad una situazione disastrosa di uno dei suoi ex club, potrebbe fungere da leva per il ritorno in campo a sorpresa del bomber classe ’87.

Dietrofront a sorpresa, Caputo pronto a firmare

La stagione della Sampdoria ha avuto un epilogo drammatico per la società blucerchiata, retrocessa in Serie C dopo un campionato disastroso. Nonostante la squadra fosse stata creata per puntare al salto di categoria, i risultati hanno portato la società ligure negli abissi della terza serie italiana, per la prima volta nella sua storia.

Ed a questo punto i blucerchiati, che avevano provato a salvare la stagione richiamando due simboli in panchina come Evani e Lombardo, potrebbero tentare di corteggiare proprio l’ex bomber. Ciccio Caputo tornerebbe così a giocare a sorpresa, a pochi mesi dall’annuncio del ritiro dalle scene.