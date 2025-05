Mondiale 2026: per andare allo stadio devi essere ricchissimo | I biglietti costano più di 60mila euro

Il Mondiale 2026 si avvicina ma fanno discutere i prezzi dei biglietti per la manifestazione organizzata dalla FIFA.

Quello che andrà in scena tra gli Stati Uniti, il Messico ed il Canada si preannuncia come il Mondiale più grande di sempre. Nei tre stati americani andrà in scena l’edizione 2026 del Campionato mondiale di calcio, per la prima volta con il format allargato a 48 squadre.

L’ultima edizione, vinta dall’Argentina di Lionel Scaloni, si è disputata in Qatar, per la prima volta nella storia durante il periodo invernale. Inoltre per l’ultima volta il numero di squadre partecipanti è stato di 32 nazionali, con la Francia arrivata seconda nel torneo intercontinentale.

Dopo aver mancato per due edizioni consecutive i Mondiali, circostanza unica nella storia nazionale, l’Italia di Spalletti non vuole fallire l’appuntamento oltreoceano della prossima estate. Sarà decisiva la doppia sfida alla Norvegia, in programma a giugno, per evitare una clamorosa nuova eliminazione.

Oltre alle tre nazionali ospitanti la competizione, ci sono altre quattro rappresentative già qualificate al torneo iridato che si svolgerà tra il centro ed il nord America.

Mondiali 2026, prezzi alle stelle per i biglietti

Alle tre nazionali che organizzano la competizione si è già aggiunta l’Argentina campione in carica. Oltre alla nazionale Albiceleste hanno già staccato il pass per il Mondiale 2026 le varie Giappone, Iran e Nuova Zelanda, con quest’ultima che torna a giocare un Mondiale dopo ben 16 anni.

C’è tanta attesa anche intorno al Brasile, fresco della nomina di Carlo Ancelotti come Commissario Tecnico. Per la prima volta la nazionale verde-oro si affida ad un allenatore proveniente dall’Europa.

Biglietti Mondiale 2026, prezzi esorbitanti

Mentre il conto alla rovescia per il via ufficiale della manifestazione si avvicina, 11 giugno dell’anno prossimo, ha fatto clamore la notizia dei primi pacchetti di biglietti messi a disposizione del mercato. La prima tornata di vendita dei tagliandi è limitata alle offerte hospitality, dunque riservata ad albergatori e chi offre servizi del genere.

Si parte dai 4.668 euro, per arrivare a quote impressionanti, che sfiorano i 65mila euro. Secondo le più recenti stime il prezzo medio per una partita del girone Mondiale dovrebbe oscillare intorno ai 268 euro. Senza alcun dubbio non si prevede un’esperienza alla portata di tutte le tasche.