Ho fatto la mia scelta: Sinner rivela il nuovo coach | È uno dei migliori in circolazione

Jannik Sinner vuole rinforzare il proprio staff tecnico. Il fuoriclasse del tennis mondiale avrebbe individuato e scelto un nuovo super coach

Dopo il ritorno in campo è arrivato il momento per Jannik Sinner di ampliare, possibilmente migliorandola, la struttura del proprio staff tecnico. Com’è noto al termine della stagione l’attuale super coach del fuoriclasse di San Candido, Darren Cahill, inizierà una nuova avventura professionale.

Sotto la sapiente guida dell’allenatore australiano il fuoriclasse azzurro ha spiccato il definitivo salto di qualità scalando il Ranking Atp nel giro di appena qualche mese. Una crescita tanto repentina quanto spettacolare come dimostrano i trionfi a raffica ottenuti a partire dall’inizio del 2024.

Sinner ha provato a far recedere Cahill dalla sua decisione ma non c’è stato niente da fare. Lo stesso coach e amico fraterno del campione altoatesino, Simone Vagnozzi, ha tentato di convincere il tecnico australiano a restare nello staff.

È dunque arrivato il momento di scegliere il profilo più adatto per proseguire in un percorso di crescita che al netto del livello già superlativo raggiunto da Sinner non è ancora completato. Del resto il tennis è così, non si finisce mai di migliorare.

Sinner, l’addio a Cahill è definitivo: ne deve arrivare un altro

Il fuoriclasse azzurro non ha ancora compiuto 24 anni ed è logico immaginare che, anche a seguito della squalifica di tre mesi imposta dall’accordo con la WADA, esistano ancora significativi margini di crescita.

Metabolizzato l’addio di Cahill diventa obbligatorio scegliere la figura giusta, il profilo di un nuovo super coach che possa affiancare Sinner e gli altri membri dello staff nel migliore dei modi. E il processo di selezione, secondo alcune voci che circolano con insistenza da qualche giorno, sarebbe già a buon punto.

Sinner, la rivelazione spiazza tutti: il coach è un ex grande campione

L’indizio di maggior rilievo legato al nome del nuovo allenatore di Sinner si è materializzato poche ore fa: dopo appena 6 mesi si è interrotto a sorpresa il rapporto di collaborazione tra Andy Murray e Novak Djokovic. Ad annunciarlo sono stati i due diretti interessati attraverso i rispettivi profili social.

Non sono ancora note le ragioni del divorzio tra il fuoriclasse serbo e l’ex campione britannico, ma il motivo potrebbe riguardare proprio un approdo di Murray nello staff di Sinner per la prossima stagione. Staremo a vedere.