Diventare calciatore professionista non è mai stato così facile: basta candidarsi | Farai subito un provino

Diventare un calciatore professionista è uno dei sogni più ricorrenti tra i giovani atleti in Italia. Ecco come candidarsi per un provino.

Il sogno di entrare nel calcio professionistico continua ad essere un pallino delle giovani generazioni, non solo in Italia. Sin dalle prime esperienze con il mondo del pallone il ritornello che risuona nelle orecchie recita “Uno su mille ce la fa”. La chiave per il successo è avere le capacità fisiche ed atletiche, tanto quanto mentali.

Oltre alle dote naturali serve poi un ambiente sano che faccia crescere l’atleta con i piedi per terra, senza stroncature premature o voli pindarici poco concreti. Il tema dell’accesso alle porte del calcio che conta è da sempre acceso nel nostro paese, dove non sempre la meritocrazia va di pari passo alle scelte di dirigenze o tecnici vari.

Ed è per aprire il più possibile l’accesso al mondo del calcio professionistico che nascono diverse iniziative dal basso, atte a promuovere una vetrina nel calcio professionistico che non sia elitaria. In quest’ottica merita una menzione speciale un progetto che sta prendendo il largo in Italia, a suon di collaborazioni virtuose sul web e non solo.

L’esperienza nasce dall’iniziativa di un ex calciatore di Lega Pro e Serie D, e sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni. Ecco come funziona il progetto nei dettagli.

Come ottenere un provino

Il progetto prende il nome di Social Football Academy e con pochi click sul web si trovano tutti i riferimenti. L’iniziativa è nata dalla mente di Andrei Cosma, l’ex calciatore che ha deciso di intraprendere quest’avventura per dare più possibilità di entrare a contatto col mondo del calcio professionistico.

Il format prevede che dei giovani talenti abbiano la possibilità di emergere nel mondo del calcio che conta tramite provini ed amichevoli con squadre di livello.

Social Football Academy, rivoluzione nel calcio

Attiva dal 2001 l’Academy mette in contatto giovani talenti con squadre professionistiche, otre che con autorevoli addetti ai lavori.

La missione del progetto è di dare opportunità, ai calciatori che meritano, di avere una vetrina sul calcio professionistico in Italia. Un’iniziativa lodevole che potrà permettere anche a chi ha meno agganci nel mondo del calcio di giocarsi le proprie carte.