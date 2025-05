BOMBA DAZN: mega offerta per tutti gli utenti | Risparmi 4650 euro

Annuncio bomba DAZN, con le ultime offerte si risparmiano oltre 4mila euro. Ecco tutti i dettagli legati alla piattaforma di streaming.

La piattaforma di servizi pay per view in streaming DAZN trasmette le gare della Serie A dalla stagione 2018-19. In prima battuta la piattaforma aveva i diritti per trasmettere solo tre gare ogni giornata di campionato. A partire dal 2021 invece la tv web si è aggiudicata tutte le gare in programma nella massima serie del calcio italiano.

All’inizio non sono mancate critiche da parte del pubblico, per disservizi vari e problemi di stabilità nella connessione. Problematiche che hanno portato anche ad intervenire l’Agcom, per garantire la qualità dei servizi erogati al pubblico abbonato.

Col passare degli anni i disservizi sembrano essere scomparsi dalla piattaforma, che è entrata nei salotti di tanti tifosi ed appassionati sportivi in Italia. Volti noti dello spettacolo italiano sono passati a trasmettere e lavorare con la piattaforma virtuale nelle ultime stagioni, come il telecronista Pierluigi Pardo o la presentatrice Diletta Leotta.

L’ultima novità lanciata da DAZN nella stagione corrente è stata la possibilità di guardare gratuitamente alcune gare del campionato italiano senza doversi iscrivere alla piattaforma. Il costo degli abbonamenti resta infatti un tema di dibattito tra i fruitori del servizio pay per view.

Risparmio clamoroso per gli utenti DAZN

Il prezzo di un abbonamento annuale per la stagione calcistica 2024-25 è stato fissato a quota 359 euro in caso di pagamento unico. La piattaforma prevede anche la formula PLUS, con la quota annuale che sale di 240 euro rispetto alla formula standard.

Parallelamente allo sviluppo della piattaforma on-line è cresciuto però anche il fenomeno della pirateria sul web. Le istituzioni hanno promesso di utilizzare il pugno duro contro la pratica illegale, e di recente sono emersi importanti dati.

Lotta alla pirateria, le multe sono salatissime

I vertici dello sport e della comunicazione hanno dichiarato guerra al cosiddetto ‘pezzotto’. Chi verrà scoperto ad usufruire servizi piratati sul web sarà costretto a pagare una multa salata. Si va dai 150 euro alla prima sanzione, fino a ben 5mila euro di multa in caso di recidiva.

Conti alla mano, per chi dovesse incappare nel massimo della pena pecuniaria, con un abbonamento standard DAZN avrebbe risparmiato la bellezza di 4650 euro.