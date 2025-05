Abbiamo trovato l’erede di Spalletti: fulmine a ciel sereno a Coverciano | Nuovo ct dopo il Mondiale

In casa azzurra all’improvviso si sta valutando un nome per il futuro della panchina: dopo il Mondiale Spalletti farà le valigie. Ecco chi arriverà al suo posto.

In queste ultime settimane della stagione calcistica i club si giocano tanto. Tra le salvezze, le qualificazioni alle prossime competizioni europee, gli scudetti e le finali di coppa, c’è tutto ancora in gioco. Allo stesso tempo poi a partire dal mese di giugno scenderanno in campo anche le nazionali.

L’Italia ad esempio avrà una doppia sfida utile per il girone delle qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Gli azzurri se la vedranno prima con la Norvegia, avversaria più tosta del raggruppamento, e poi con la Moldova. Vincere entrambe le sfide sarebbe una vera e propria manna dal cielo per i ragazzi di Luciano Spalletti, che andrebbero a mettere una pietra importante per l’accesso alla coppa del mondo.

Detto ciò è chiaro che sia ancora presto per fare calcoli in tal senso. Così come è complicatissimo capire quale potrebbe essere un ipotetico percorso della nostra nazionale al Mondiale. Detto ciò però in casa azzurra si lavora costantemente al futuro, tanto che si sta cominciando a pensare ad un domani senza Luciano Spalletti.

Spalletti pronto all’addio alla nazionale

Il contratto del tecnico di Certaldo è in scadenza il 31 luglio del 2026. In pratica, dopo il Mondiale di calcio è possibile che il ct dica addio alla nazionale italiana. Molto dipenderà dai risultati ottenuti durante la competizione, ma anche dalla volontà del mister di continuare ad allenare.

Detto ciò è ovvio che la Federazione sta iniziando a ragionare ad un ipotetico addio, e ha messo nel mirino già i nomi dei possibili sostituti. Ce n’è uno però su tutti che spicca.

In Figc c’è già il prescelto

In caso di addio di Spalletti il prossimo anno, per prendere il suo posto ci sarebbe in ballo il nome di Carlo Ancelotti. Come ben sappiamo il tecnico di Reggiolo ha da poco firmato con il Brasile dopo l’addio al Real Madrid.

Il mister però ha un contratto di un solo anno, valevole proprio fino al Mondiale. A quel punto dunque in teoria Carletto sarebbe libero, e potrebbe firmare con una nuova selezione, che chissà possa essere proprio quella azzurra.