Sinner se la gode: 2 grandi notizie per il Roland Garros | Il trofeo è già in cassaforte

Doppia grande notizia per Jannik Sinner in vista del Roland Garros. Il numero uno al mondo può mettere le mani sul trofeo.

Il tempo dell’attesa per i fan di Jannik Sinner è stato prontamente ripagato dalle prestazioni sul campo dell’atleta altoatesino. Il tennista numero 1 della classifica ATP ha collezionato tre vittorie nei primi tre incontri del torneo ATP di Roma, senza concedere neanche un set agli avversari.

Il cammino fino agli ottavi di finale è filato liscio e spedito per il tennista classe 2001, che è tornato a festeggiare insieme al pubblico di casa dopo la lunga squalifica arrivata dopo il trionfo negli Australian Open. I tre mesi di sospensione, maturati in seguito al patteggiamento con la WADA sul caso clostebol, non sembrano aver minato le certezze dell’atleta nato a San Candido.

Il ventitreenne è tonato in campo con la carica necessaria e con il giusto atteggiamento mentale. È come se non fosse stato lontano dai circuiti nelle settimane precedenti l’appuntamento del Foro Italico, al netto di fisiologici passaggi a vuoto nei game.

Il tennista numero 1 al mondo, volgendo lo sguardo in avanti, può esultare per due ottime notizie vista Roland Garros. In attesa del torneo francese, che prenderà il via a fine maggio, giungono buone nuove per l’altoatesino, desideroso di mettere le mani sul prestigioso trofeo.

Euforia Sinner, doppia grande novità

In vista degli Open di Francia il tennista italiano può sfruttare due elementi vantaggiosi che possono spianargli la strada verso il trofeo. La prima notizia riguarda le condizioni fisiche di Nick Kyrgios.

Il tennista australiano non recupererà in tempo per il torneo in terra francese, saltando l’ennesimo appuntamento sulla terra battuta della sua carriera.

Buone nuove verso il Roland Garros

Sempre a proposito di incroci proibitivi in vista del Roland Garros, c’è da registrare la novità intorno alle teste di serie del torneo. I risultati di Roma hanno fatto perdere la seconda posizione nella classifica ATP al tedesco Zverev.

Sarà Carlos Alcazar la testa di serie numero 2 all’appuntamento francese e dunque potrà incontrare Jannik Sinner soltanto in una finale ipotetica. L’atleta spagnolo ha parlato di questa circostanza, svelando di aver tirato un sospiro di sollievo per non finire nello stesso tabellone dell’altoatesino.