“Meritavo la convocazione”: pandemonio Italia | Spaccatura totale con il ct

Scoppia un nuovo caso dopo la mancata convocazione con l’Italia da parte di un protagonista della Serie A. Ecco le sue parole verso il ct.

Il tema delle convocazioni in Nazionale è da sempre uno dei più accesi nel panorama calcistico. Le scelte del commissario tecnico di turno spesso cozzano con la volontà popolare, oltre che con l’aspirazione dei calciatori. Attualmente alla guida della Nazionale azzurra c’è Luciano Spalletti, che ha riservato diverse sorprese nelle sue scelte ufficiali.

Ad esempio le gerarchie in porta per l’ex allenatore del Napoli sono chiare, e tolgono spazio a due protagonisti assoluti della nostra Serie A. Luciano Spalletti ha sempre scelto Donnarumma come primo portiere, con Vicario e Meret a completare il terzetto di estremi difensori. Niente da fare per Carnesecchi e Di Gregorio, reduci da un’ottima stagione con Atalanta e Juventus.

Se nel pacchetto difensivo non ci sono state grosse novità, i tagli più importanti di recente sono arrivati a centrocampo. L’attuale CT azzurro ha escluso dalle ultime convocazioni i vari Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo e Manuel Locatelli. La novità più fresca è stata rappresentata da Casadei, che ha esordito bene con il Torino nella seconda metà di stagione.

Mentre in attacco l’esclusione più attuale e vistosa è stata quella di Federico Chiesa. L’esterno offensivo non viene chiamato dall’Italia dall’ultima edizione dell’Europeo, che ha visto gli azzurri uscire agli ottavi di finale.

Spaccatura col CT, l’annuncio del bomber

Tornando indietro con gli anni emergono altre esclusioni clamorose dalle convocazioni azzurre. Impossibile non citare Agostino di Bartolomei, ex capitano della Roma ed in seguito perno del Milan di Liedholm. Ago non esordì mai con la Nazionale azzurra, nonostante avesse giocato con l’Under 21.

Un altro attaccante degli anni ’80 a non aver mai esordito con la Nazionale maggiore è Pietro Paolo Virdis, bomber che militò prima nella Juve ed in seguito nel Milan.

L’attaccante alza la voce: “Meritavo la convocazione”

L’ex attaccante Nicola Amoruso, che ha militato con Juventus e Reggina tra le altre, ha ripercorso una stagione da brividi con la squadra calabrese.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il classe ’74 ha ricordato la cavalcata salvezza della Reggina di Mazzarri, che lo vide siglare 17 gol in Serie A nella stagione 2006-07. L’ex calciatore ha svelato che avrebbe meritato la chiamata in Nazionale, ma il CT dell’epoca Donadoni non lo prese in considerazione.