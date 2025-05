La FIA abolisce le multe: solo penalità per i piloti | Costretti a stare in silenzio via radio

Nuova rivoluzione targata FIA, abolite le multe per i piloti. Ecco cosa cambia nel regolamento della Formula 1.

Le modifiche al codice sportivo ed al regolamento sono all’ordine del giorno nel mondo dell’automobilismo. Di recente la FIA ha rivoluzionato nuovamente le norme che disciplinano lo sport automobilistico, andando a modificare le sanzioni applicate finora nei confronti dei piloti in gara.

A fine aprile non a caso il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, aveva posto l’accento sulle possibili modifiche al Codice Sportivo Internazionale. In attesa del Gran Premio di Imola, la Federazione internazionale ha sciolto definitivamente le riserve ed ufficializzato importanti novità nel regolamento.

La FIA ha lavorato di concerto con il Comitato Piloti, oltre a confrontarsi con i presidenti dei commissari F1. L’ultima revisione del regolamento risaliva al gennaio di quest’anno e sollevò forti critiche dal mondo dei piloti automobilistici.

Modifiche arrivate dopo quanto successo la scorsa stagione a piloti del calibro di Max Verstappen e Charles Leclerc. Per entrambi, a seguito di uso di linguaggio giudicato non appropriato, arrivarono dure sanzioni in seguito ai GP di Azerbaijan prima e Singapore poi.

Nuove modifiche al codice sportivo FIA

Il pilota olandese fu costretto a svolgere lavori socialmente utili dopo aver utilizzato un linguaggio volgare descrivendo la propria monoposto. Per il monegasco arrivò invece una multa da 10mila euro.

Proprio le sanzioni nei confronti dei piloti sono alla base delle modifiche all’Appendice B del codice sportivo internazionale. Ecco cosa cambierà nel rapporto tra i piloti e gli ufficiali di gara della FIA.

Multe abolite, ecco le nuove sanzioni FIA

Il punto 6 della suddetta Appendice rivoluziona il rapporto tra i piloti delle monoposto ed i funzionari FIA. Finora in caso di abusi comprovati da parte degli automobilisti si incappava in sanzioni pecuniarie, ora eliminate. Al posto delle multe arriveranno delle sanzioni sportive per i piloti colpevoli di non rispettare gli ufficiali di gara.

In questo modo lo sport automobilistico si allinea alle altre principali organizzazioni sportive mondiali. Il presidente FIA ha sottolineato come queste modifiche serviranno a promuovere al massimo la sportività nelle discipline motoristiche. Ben Sulayem ha anche aggiunto che la FIA si impegnerà costantemente per l’accessibilità al mondo dei motori.