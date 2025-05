Inter, Real e Nazionale: oggi è pieno di debiti | Troppi investimenti sbagliati

Dopo una carriera gloriosa, dove ha giocato anche per Inter e Real Madrid, il calciatore è finito in rovina a causa dei troppi investimenti sbagliati.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, molti calciatori si trovano ad affrontare una fase delicata della loro vita. Nonostante gli ingenti guadagni accumulati durante la carriera, un numero sorprendente di ex atleti finisce in gravi difficoltà economiche. Uno dei motivi principali è rappresentato dagli investimenti sbagliati, spesso frutto di inesperienza, fiducia mal riposta o desiderio di mantenere uno stile di vita lussuoso.

Molti calciatori decidono di investire in settori che conoscono poco, come ristorazione, immobiliare o attività imprenditoriali rischiose. Senza una preparazione adeguata o il supporto di consulenti affidabili, questi investimenti si rivelano fallimentari e causano perdite ingenti. Molto spesso dunque le scelte economiche impulsive aggravano ulteriormente la situazione.

La gestione del denaro durante la carriera è spesso superficiale, con la convinzione che le entrate non finiranno mai. Tuttavia, il ritiro segna una brusca interruzione di flussi finanziari regolari, e chi non ha pianificato il futuro si ritrova presto in difficoltà. E’ il caso di questa conoscenza di Inter e Real Madrid, che proprio per ragioni di questo tipo oggi è sommerso dai debiti. Vediamo però di chi stiamo parlando.

Una grande carriera

4 anni anni al Real Madrid, dove ha vinto una Liga e qualche altro trofeo nazionale, 5 all’Inter, dove ha invece alzato al cielo una Coppa Uefa. Senza considerare una lunga carriera con la nazionale cilena, con cui vi ha giocato per quasi 15 anni, e della quale è diventato un simbolo assoluto.

Questo è stato Ivan Zamorano, che tutti i tifosi e gli appassionati di calcio ricorderanno con grande affetto. Ed è proprio lui che qualche tempo fa è rimasto invischiato in una situazione finanziaria tutt’altro che felice, dovuta ad alcuni investimenti sbagliati.

Fallimento totale per il calciatore

Qualche anno fa, con precisione nel 2014, è venuta alla luce una notizia secondo cui l’ex bomber cileno avesse contratto debiti per oltre 3 milioni di euro con diversi istituti bancari.

Questi prestiti sarebbero serviti a Zamorano per salvare le sue attività imprenditoriali cadute in rovina. Una situazione terribile dunque per l’ex attaccante interista, caduto in rovina finanziaria dopo una carriera ricca di gol e successi.