E-mail a Kosta Runjaic: una big gli ha offerto la panchina | Lotterà per la Champions

Dopo il suo arrivo in sordina per Kosta Runjaic c’è l’occasione di fare il grande salto in Serie A. Pronta la panchina della big.

È arrivato in Serie A come sconosciuto assoluto, ma in breve tempo ha conquistato consensi e risultati sulla panchina dell’Udinese. Parliamo di Kosta Runjaic, tecnico classe ’71 di origini jugoslave, nato in Austria ma di nazionalità tedesca. Il tecnico è sbarcato all’Udinese nella scorsa estate, dopo che la squadra friulana era stata condotta alla salvezza da Fabio Cannavaro la scorsa stagione.

I bianconeri l’annata passata hanno acciuffato all’ultima giornata il diritto di restare in Serie A. Quest’anno la musica è cambiata, con l’arrivo in panchina del tecnico tedesco, ex Legia Varsavia. Kosta Runjaic con la squadra polacca ha vinto la Coppa nazionale e la Supercoppa, prima del salto di carriera nel campionato italiano.

L’allenatore tedesco, al suo esordio in Serie A, ha condotto la squadra friulana ad una salvezza tranquilla, arrivata con enorme anticipo. La partenza del campionato è stata ad altissima intensità per la squadra bianconera, addirittura prima dopo le quattro giornate iniziali.

I riflettori si sono spostati anche sulla bontà del lavoro del tecnico tedesco, che ha dato all’Udinese una chiara impronta di gioco. E non mancano le attenzioni di squadre più blasonate in Serie A, in previsione di quello che può essere un lungo valzer di panchine in Italia dopo il termine della stagione.

Runjaic pronto a lottare per la Champions

Mancano solo due giornate al termine del campionato e tanti verdetti vanno ancora assegnati matematicamente, sia in vetta che in coda alla classifica.

In particolar modo è completamente aperta la lotta al quarto posto, ultima posizione che consente l’accesso alla Champions League della prossima stagione.

Rivoluzione Lazio, idea Runjaic

Tra le tante squadre in lotta per l’accesso alla Champions League c’è anche la Lazio di Marco Baroni. I biancocelesti sono ancora in corsa per l’ultimo obiettivo stagionale, dopo esser stati eliminati dall’Europa League per mano del Bodo-Glimt.

La posizione del tecnico ex Hellas Verona è però traballante in vista della prossima stagione. Non è quindi escluso che il patron Claudio Lotito in estate contatti proprio Runjaic per raccogliere l’eredità di Baroni sulla panchina capitolina.