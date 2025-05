Colpo esotico in Serie A: Lacazette firma a zero | Messo al centro dell’attacco

L’attaccante francese, che lascerà il Lione a costo zero a fine stagione, è pronto ad approdare in Serie A: un club ha deciso di metterlo al centro del proprio reparto offensivo.

Il calciomercato estivo rappresenta un momento cruciale per i club, soprattutto per quelli che cercano di rafforzare la rosa senza intaccare eccessivamente il bilancio. In questo contesto, i colpi a parametro zero assumono un ruolo sempre più strategico. La possibilità di ingaggiare giocatori svincolati consente alle società di investire senza dover pagare il cartellino, concentrando le risorse su ingaggi e commissioni.

Questa dinamica sta diventando una consuetudine per molte squadre, che pianificano con largo anticipo i movimenti di mercato, monitorando i profili dei calciatori in scadenza di contratto. Anche in Serie A, dove come ben sappiamo le risorse economiche sono minori rispetto a quelle degli altri top campionati europei, spesso e volentieri si cerca di mettere a segno affari del genere.

In vista dell’estate ad esempio si sta parlando tanto di un possibile approdo di Kevin De Bruyne, in scadenza di contratto con il Manchester City, al Napoli a parametro zero. Ma il fuoriclasse belga non è l’unico grande nome pronto ad arrivare in Italia. A quanto pare anche un certo Alexander Lacazette è pronto a sbarcare in Serie A.

Lacazette lascia il Lione

”Ho parlato con Lacazette oggi. È vero, questa sarà la sua ultima partita con noi. Sarà un ulteriore stimolo per la squadra. Ha fatto cose magnifiche per questo club. È un grande professionista, mi è piaciuto molto lavorare con lui. Dobbiamo giocare una grande partita per lui, merita di fare una bella figura”.

Così l’allenatore del Lione Paulo Fonseca ha parlato nei giorni scorsi in conferenza stampa del futuro dell’attaccante francese, che ha l’accordo in scadenza con il club a fine stagione. E proprio dalla Serie A sembrerebbe che qualcuno abbia drizzato le orecchie.

Un club italiano fa sul serio

Un profilo esperto come quello di Lacazette farebbe comodo a diversi club del nostro campionato. Tuttavia a voler puntare su di lui sembrerebbe essere il Torino.

La compagine granata infatti dal prossimo anno ripartirà da Duvan Zapata in attacco, ma non sa quali saranno le sue condizioni fisiche e atletiche dopo la rottura del legamento crociato. Di conseguenza affidarsi ad un altro bomber di livello farebbe di sicuro comodo.