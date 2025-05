Voi in Serie C, io in Serie A: Niang ha già trovato squadra | Contratto di un anno

Dopo la retrocessione della sua Samp in Serie C, Niang è pronto invece ha tornare nel massimo campionato italiano. Una squadra ha già deciso di prenderlo.

Nei giorni scorsi si è vissuta una pagine nera dal punto di vista sportivo per il calcio italiano. La Sampdoria, società storica del nostro pallone, è retrocessa in Serie C. Dopo un’annata sciagurata, condita da un mercato scellerato, da 4 cambi di guida tecnica e da una gestione societaria orribile, il club ligure è caduto nel baratro.

Una mazzata tremenda dunque, che fa disperare i tifosi doriani, ma anche tutti gli appassionati di calcio, abituati a vedere la Samp ad alti livelli. Il capolinea è arrivato con il pareggio ottenuto in casa della Juve Stabia, che ha sancito dunque il crollo totale della squadra.

Adesso il club dovrà cercare di ripartire quanto prima, con un progetto importante che faccia risalire la china subito ai colori blucerchiati. Dal canto loro però gran parte dei calciatori che sono stati protagonisti di questo disastro sono pronti a cambiare subito aria. Su tutti M’Baye Niang, che sembrerebbe avere già un accordo con un club di Serie A.

Un apporto negativo da parte di Niang

L’attaccante africano è arrivato a gennaio a parametro zero come un colpo eccezionale per la Samp e per tutta la Serie B. Purtroppo però il suo apporto alla causa non è stato dei migliori. A conferma di ciò basti guardare il gol clamoroso sprecato proprio nella sfida di Castellamare, che avrebbe potuto portare il Doria quanto meno ai playout.

Detto ciò è ovvio che il suo contratto non verrà rinnovato, e di conseguenza il ragazzo sta iniziando a guardarsi attorno per il futuro. Una proposta importante però sembra essere all’orizzonte per lui, proveniente dal massimo campionato italiano. Vediamo da parte di chi.

Niang torna in Serie A

Nonostante gli ultimi mesi negativi vissuti in cadetteria, Niang, dopo aver regalato la salvezza un anno fa quasi da solo all’Empoli, ha lasciato un ottimo ricordo in Serie A.

Ed è per questo che qualcuno potrebbe decidere di puntare su di lui. Uno su tutti è di sicuro Pippo Inzaghi, che lo ha già allenato in passato ai tempi del Milan, e che è pronto a portarlo al Pisa.