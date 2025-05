Vi ho portati in Champions, ora me ne vado: De Zerbi lascia il Marsiglia | Lo attende un top club

Dopo due stagioni di assenza l’Olympique Marsiglia ha fatto ritorno in Champions League ma il tecnico Roberto de Zerbi potrebbe cambiare aria

Nonostante le tensioni interne, le aspre polemiche divampate nelle ultime settimane e sfociate nella decisione presa da Roberto De Zerbi di portare la squadra in ritiro a Roma, l’Olympique Marsiglia è riuscito a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Il successo ottenuto in trasferta a Le Havre ha regalato ai biancoazzurri l’aritmetica certezza di prendere parte alla competizione europea più prestigiosa nella prossima stagione. Un successo per la società guidata dal presidente Longoria e un trionfo personale per l’ex allenatore del Sassuolo.

Alla prima stagione sulla bollente panchina dell’OM il tecnico bresciano ha centrato subito l’obiettivo più importante anche grazie a una rosa di grande livello allestita dalla proprietà americana. Innesti di alto profilo come Rabiot e Greenwood sono risultati decisivi per centrare l’ambito traguardo.

Ora però è necessario programmare il futuro e bisogna farlo in fretta. Già nei prossimi giorni la dirigenza e De Zerbi dovrebbero incontrarsi per pianificare la prossima stagione. Attenzione però alle possibili sorprese.

Marsiglia, De Zerbi se ne va: il futuro è deciso

L’ex allenatore del Brighton è legato al club marsigliese da altri due anni di contratto, dunque fino al 30 giugno del 2027. La base tecnica e le risorse economiche per sviluppare un progetto ambizioso non mancano, ma il futuro è tutto da scrivere.

Chi conosce bene De Zerbi sa che l’ex trequartista bresciano è uno spirito libero e inquieto, che fatica da matti a rimanere nello stesso ambiente per più di due stagioni consecutive. Il suo mantra consiste nel cercare sempre nuove sfide. Ed è proprio ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore.

De Zerbi ha deciso, Marsiglia au revoir: il futuro è altrove

Secondo alcune voci provenienti dalla Germania, De Zerbi sarebbe nel mirino di una grande del campionato tedesco, il Bayer Leverkusen. Il club delle ‘aspirine’ ha infatti detto addio a Xabi Alonso, l’artefice della Bundesliga stravinta un anno fa che ha detto ‘sì’ al Real Madrid.

De Zerbi, sempre secondo i rumors di provenienza tedesca, è il preferito dal management del Bayer per rilanciare un progetto che in questa stagione ha segnato il passo. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma tra Marsiglia e Leverkusen la linea si fa bollente.