ULTIM’ORA FERRARI: Leclerc sta benissimo | La verità sulla sua assenza in conferenza stampa

Charles Leclerc ha disertato a sorpresa la conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Imola. Si susseguono voci e indiscrezioni

La Ferrari vuole regalare ai propri delusi ma appassionati tifosi la prima soddisfazione di una stagione finora a dir poco disastrosa. Sul circuito di casa, all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, si correrà il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, settima prova del mondiale di Formula Uno.

La domanda che tutti gli amanti del Cavallino Rampante si pongono è la stessa dall’inizio della stagione: riuscirà la SF-25 magari grazie a qualche opportuna modifica, a rendere la vita difficile alla straripante McLaren?

Finora la risposta è stata negativa e la sensazione è che anche ad Imola le monoposto color salmone siano in grado di esercitare una schiacciante superiorità. Intanto nel paddock della scuderia di Maranello scoppia il caso Leclerc.

Il pilota monegasco, particolarmente deluso per un avvio di stagione che neanche il più pessimista dei tifosi avrebbe mai immaginato così catastrofico, ha fatto parlare molto per la sua assenza non programmata.

Ferrari, Leclerc brilla per la sua assenza: i dettagli

Leclerc era atteso, come del resto tutti i piloti del Circus, al consueto appuntamento del giovedì con i giornalisti. L’incontro con la stampa del resto è un appuntamento fisso per i protagonisti della Formula Uno.

Il driver di Montecarlo ha invece marcato visita, suscitando legittimi interrogativi da parte dei cronisti presenti. Un’assenza sulle cui ragioni non è stata fatta subito chiarezza: i vertici della Ferrari dopo qualche minuto di incertezza hanno finalmente comunicato i motivi del forfait di Leclerc.

Leclerc non c’è, ma i tifosi possono stare tranquilli

Per fortuna non c’è stata alcuna divergenza o contrasto palese tra il management di Maranello e il driver monegasco, il quale è rimasto vittima di un’indisposizione. Un malessere di cui non sono stati chiariti i contorni, ma che non gli impedirà di prendere parte alla gara del Santerno.

“Charles non si sente bene e non ci sarà oggi. Riposerà e si concentrerà sulla guarigione e ci aspettiamo che sia in macchina domani“. Pertanto Leclerc prenderà parte, almeno così è stato assicurato, alle prime prove libere del venerdì. I tifosi della Rossa possono tirare un sospiro di sollievo, nella speranza magari che la Ferrari possa compiere domenica pomeriggio un’impresa che ad oggi sembra più che improbabile.