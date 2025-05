Tuoni a Trigoria: dura contestazione per i Friedkin | È intervenuta di corsa la Polizia

Il presidente della Roma Dan Friedkin è ancora una volta nel mirino dei contestatori. Le forze dell’ordine costrette ad intervenire

È un rapporto sempre più conflittuale quello tra il presidente della Roma Dan Friedkin e i tifosi giallorossi. L’imprenditore americano è sotto accusa per una gestione fin troppo superficiale della società negli ultimi otto mesi.

Neanche la sua presenza a Trigoria la scorsa settimana è servita a rasserenare gli animi di una tifoseria esasperata e desiderosa di risposte concrete in merito a tanti, troppi interrogativi legati al futuro prossimo del club capitolino.

Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore e diffuse da alcuni giornalisti dell’emittenza radiofonica romana, il tycoon californiano avrebbe al primo punto della sua agenda la risoluzione in tempi brevi del progetto del nuovo stadio di proprietà.

L’impianto fortemente voluto dai Friedkin sarà costruito (o almeno così dovrebbe) nel quartiere popolare di Pietralata, ma il percorso verso l’approvazione definitiva del progetto è lastricato di ostacoli e problematiche di vario tipo.

Roma, i Friedkin nel mirino: cosa sta succedendo

In particolare alcuni residenti della zona dopo aver costituito i cosiddetti “Comitati del No allo stadio, sì al parco” hanno inscenato una serie di vibranti proteste e concitate manifestazioni per esprimere il proprio radicale dissenso.

Va detto che nella questione dello stadio la Roma gode del sostegno incondizionato del Comune di Roma, determinato più che mai ad andare avanti con la costruzione del nuovo impianto. Le contestazioni, culminate in recenti manifestazioni e sit-in nei pressi del sito di Pietralata, mettono in discussione la compatibilità del progetto con la tutela del patrimonio storico e culturale della città. I comitati “No Stadio” si oppongono in particolare all’abbattimento di una zona boschiva di oltre 2 ettari presente nell’area in cui dovrebbe sorgere lo stadio.

Roma, le contestazioni non si placano: è intervenuta la Polizia

Qualche giorno fa nel sito in cui avrebbero dovuto svolgersi gli scavi archeologici un gruppo di circa 80 manifestanti ha bloccato l’ingresso dei camion inviati dalla Roma rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Nonostante tutto Dan Friedkin è deciso ad andare avanti senza arretrare di fronte alle difficoltà che inevitabilmente si presenteranno da qui alle prossime settimane.

Da parte loro, sia la proprietà della Roma che il Comune di Roma continuano a ribadire la propria determinazione nel portare avanti il progetto dello stadio a Pietralata. Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha sottolineato l’importanza di dotare la squadra giallorossa di un impianto moderno e funzionale, in grado di generare nuove opportunità di sviluppo per il club e per la città. Il braccio di ferro però è destinato a durare.