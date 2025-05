Kimi Antonelli non ci può credere: deve sborsare 275mila euro | Svuotato il suo conto in banca

Ha dell’incredibile quanto accaduto al giovane pilota Kimi Antonelli. Può sborsare 275mila euro, svuotato il conto bancario.

Il suo è il volto più fresco della Formula 1, Andrea Kimi Antonelli sta macinando record, confermandosi come talento precoce dei motori. L’ultimo traguardo raggiunto dal classe 2006 è stato quello del più giovane pilota a conquistare la pole position nella sprint race, nel Gran Premio di Miami.

Il talentuoso pilota bolognese aveva già infranto due record importanti, al primo anno ufficiale da pilota della Mercedes in Formula 1. L’italiano, nel corso del Gran Premio del Giappone, è diventato il più giovane pilota della storia a guidare una gara di Formula 1, conducendo la gara in testa per 9 giri a Suzuka.

A 18 anni e 7 mesi il pilota emiliano ha infranto il record di Max Verstappen, facendo anche registrare il giro più veloce nella pista nipponica. Anche in questo caso Antonelli è stato il pilota più giovane di tutti i tempi a segnare un giro veloce in gare ufficiali.

L’avvenire sembra essere tutto suo, dopo che la Mercedes lo ha promosso come pilota ufficiale dopo l’addio a Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. Per ironia della sorte il classe 2006, che è il primo tra i piloti italiani nella classifica generale di Formula 1, è avanti proprio al britannico di 7 punti dopo le prime sei tappe del Mondiale 2025.

La Supercar di Antonelli ha un prezzo shock

Il baby fenomeno della Formula 1 continua a stupire in pista ed i riflettori della cronaca restano puntati sul prodigioso pilota emiliano. Di recente c’è stata una notizia che lo ha portato alla ribalta sul web.

La Mercedes ha infatti deciso di regalare a Kimi Antonelli una supercar da sogno, e dal prezzo decisamente proibitivo.

La supercar di Antonelli costa 275mila euro

La Mercedes AMG GT 63 S ha un prezzo di listino che oscilla sui 275mila euro. Per il pilota diciottenne acquistarla sarebbe stato un vero e proprio salasso, ma la casa automobilistica tedesca ha deciso di regalarla al talentuoso pilota bolognese.

Ma, per ironia della sorte, in Italia una vettura del genere non può essere guidata prima di tre anni dal conseguimento della licenza da guida. Il pilota classe 2006 ha però trovato un escamotage, registrando la propria patente nello stato di San Marino.