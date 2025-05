Champions e scudetto con il Milan: dimenticato da tutti dopo il ritiro | Oggi lavora in un negozio di abbigliamento

Dalle gloriose vittorie col Milan all’anonimato assoluto dopo il ritiro dal calcio giocato. Ecco dove lavora oggi.

Il Milan è la squadra italiana che ha vinto più Champions League nella storia della Serie A. Tra la nuova competizione e la vecchia denominazione Coppa dei Campioni, il Diavolo rossonero ha trionfato in sette occasioni nella coppa dalle grandi orecchie.

Dal primo trionfo nel 1963, fino alla vittoria ai danni del Liverpool nella magica notte di Atene, al termine della stagione 2007. Di fuoriclasse che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio è piena la cronologia della squadra rossonera, ma non tutti hanno continuato a lavorare nel mondo del pallone.

C’è chi come Andrea Pirlo e Pippo Inzaghi ha intrapreso la carriera da allenatore, con fortune alterne. L’ex bomber, che segnò una doppietta nell’ultimo trionfo in Champions del Milan, ha conquistato la promozione in Serie A con il Pisa. Mentre l’ex centrocampista è al momento senza incarico dopo aver salutato la Sampdoria nella serie cadetta.

C’è anche chi ha stravolto completamente la propria vita professionale. Calzante è l’esempio di Christian Abbiati, che è passato da proteggere i pali della porta rossonera a gestire un concessionario di motociclette.

Dai trionfi col Milan all’anonimato

Un altro esempio lampante di carriera calcistica prima ridimensionata, poi completamente stravolta, ci riporta indietro nel tempo fino al termine degli anni ’80. La società guidata da Silvio Berlusconi vinse la terza Coppa dei Campioni della sua storia nella stagione 1988-89.

In quella squadra zeppa di talenti, come Van Basten e Gullit, militava un attaccante italiano cresciuto nella provincia toscana. Parliamo di Graziano Mannari, ex attaccante classe ’69, che col Milan ha vinto uno Scudetto, una Coppa dei Campioni ed una Supercoppa italiana.

Dal Milan al negozio di abbigliamento

L’attaccante nato a Livorno arrivò in rossonero nel 1984, esordendo tre anni dopo in prima squadra. Nella sua esperienza a Milanello ha collezionato 24 presenze con 8 reti all’attivo, prima del lento declino che lo ha visto uscire dai radar del calcio di primissimo livello.

Nel 1989 passa al Como in Serie B, prima di girare mezza Italia fino alla stagione 2003, quando appende definitivamente gli scarpini al chiodo. Dopo la carriera da calciatore l’ex attaccante ha aperto un negozio di abbigliamento a Cecina.