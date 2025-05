2-0 all’Espanyol: il Barcellona è campione di Spagna | Una Liga stra meritata

Il Barcellona supera per due reti a zero l’Espanyol e conquista la Liga con due giornate di anticipo. Trionfo stra meritato per i Blaugrana.

Il Barcellona di Hansi Flick conquista la ventottesima Liga della sua storia. La squadra catalana mette il sigillo su una stagione da urlo, dove ha vinto tutto entro i confini nazionali. Dopo i trionfi in Supercoppa e Copa del Rey, i Blaugrana chiudono il triplete spagnolo con la conquista del titolo nazionale. Decisiva la vittoria per 0-2 in casa dei cugini dell’Espanyol.

Il derby catalano dopo pochi minuti di gioco è stato interrotto dal direttore di gara per una drammatica notizia. Fuori dallo stadio dell’Espanyol un auto è piombata su alcuni tifosi presenti allo stadio. Dopo i primi attimi di sconforto, ed appurato che non ci sono stati feriti gravi, di concerto con le forze dell’ordine l’arbitro ha fatto riprendere la gara.

Gara che ha visto i padroni di casa, ancora a caccia della salvezza matematica, più intraprendenti della corazzata Blaugrana. È servita la migliore versione di Szczesny per evitare la rete del vantaggio dell’Espanyol. I biancoblu ci hanno provato prima con Urco e poi con Javi Puado, trovando l’ottima resistenza del portierone ex Juventus.

Ci vuole una buona mezz’ora per far alzare il baricentro alla squadra guidata da Hansi Flick. I primi problemi per la porta dell’Espanyol arrivano dai piedi di Lewandoski e Lamine Yamal, ma la prima frazione di gioco termina a reti bianche.

Urlo Yamal e festa Barcellona

Nella ripresa, quando i padroni di casa pregustano la possibilità di rovinare la festa ai rivali di sempre, a tirare il coniglio fuori dal cilindro ci pensa il solito Lamine Yamal.

Il talento classe 2007 al 53esimo minuto sigla una rete capolavoro a giro. L’attaccante risulta ancora una volta decisivo nei meccanismi offensivi della squadra catalana.

Triplete spagnolo per il Barcellona

Il fenomeno 17enne del Barcellona è ancora una volta decisivo sul finire di gara. L’assist per la rete del due a zero è opera ancora di Yamal, che imbuca Fermin Lopez in pieno recupero per il gol del trionfo Blaugrana.

I catalani allungano a più 7 sui rivali del Real Madrid e conquistano il titolo di Campione di Spagna, festeggiando per la prima volta nella loro storia un triplete tutto in salsa iberica.