Ndoye manda in estasi il Bologna: la Coppa Italia è felsinea | Ennesimo disastro per il Milan

Il Bologna compie il miracolo, e riesce a vincere la Coppa Italia sul Milan: decisivo Ndoye. Il Diavolo manda all’aria l’ultima chance di salvare la stagione.

Era una finale attesissima, per entrambe le squadre, ovviamente per ragioni diverse. E al netto del pronostico chiaro, che era tutto dalla parte dei rossoneri, la partita si è conclusa in favore del Bologna, che dopo 51 anni è riuscito a tornare a vincere la Coppa Italia, regalando un’emozione enorme ad un popolo intero.

La partita è stata bella ed emozionante, ed ha presentato occasioni da una parte e dall’altra. A deciderla però è stata una rete del talento felsineo Ndoye, arrivata al 53esimo minuto. Dopo un intervento in scivolata di Theo Hernandez su Riccardo Orsolini, il pallone è giunto tra i piedi dello svizzero, che ha tenuto un po’ la sfera, e poi ha trafitto Mike Maignan con un tiro angolato.

Un gol che dunque vale oro, e che regala ai rossoblù un successo inatteso. Grande gioia anche per Vincenzo Italiano, che ottiene il suo primo titolo della carriera, dopo esserci andato vicino più volte negli scorsi anni con la Fiorentina, fermatosi però proprio sul più bello sia nella coppa nazionale che in Conference League.

Grande festa in casa felsinea

Come detto il Bologna ha festeggiato alla grande questa vittoria. La Coppa Italia è tornata in bacheca dopo ben 51 anni, e soprattutto si è tornati a conquistare un trofeo che mancava dal 1998, quando i rossoblù vinsero la Coppa Intertoto Uefa.

La gioia di tifosi e squadra, messasi in evidenza già sul campo dello stadio Olimpico, è andata avanti nella notte in città. Cin questo trionfo dunque i rossoblù si guadagnano anche la possibilità di giocare in Europa League il prossimo anno, centrando così l’Europa per il secondo anno di fila.

Ennesimo disastro per il Milan

Sebbene un trionfo non avrebbe salvato la stagione del Milan, di sicuro l’avrebbe resa meno amara. E invece il Diavolo è crollato di nuovo, perdendo la chance di vincere il secondo trofeo dopo la Supercoppa italiana, e soprattutto di accedere alle coppe per vie traverse.

Ora in casa rossonera, una volta concluse le ultime due giornate di campionato rimaste, sarà il momento di fare mea culpa, e di tornare a lavorare per rendere più felice il futuro.