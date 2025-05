La Roma non va più in Champions: la colpa è di un giocatore | Lo cacciano subito dalla squadra

L’ultima stagione in cui la Roma ha disputato la Champions League risale al 2018-2019. I numeri sembrano incolpare un solo giocatore

Da quella sfida contro il Porto valida per gli ottavi di finale di Champions League e persa ai calci di rigore sono trascorsi ben sei anni. Eravamo nella primavera del 2019 ed è stata l’ultima volta in cui la Roma ha preso parte alla competizione europea più importante e prestigiosa.

In questi sei anni la squadra giallorossa ha lasciato il segno in campo internazionale, ma solo nell’Europa ‘minore’: vittoria in Conference League nel 2022, una finale di Europa League nel 2023 persa ai rigori più altre due semifinali raggiunte.

Purtroppo per i tifosi romanisti anche il prossimo con ogni probabilità sarà un anno senza Champions: la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini ha forse compromesso le chance di raggiungere l’agognato 4/o posto.

Nella sfida di lunedì scorso al Gewiss Stadium a firmare il momentaneo e illusorio pareggio per la squadra di Ranieri è stato l’ex nerazzurro Bryan Cristante che con un colpo di testa preciso su cross di Soulé ha risposto al vantaggio iniziale di Lookman.

Roma, c’è una maledizione da Champions: ecco perché

Cristante, che nel 2021 si è laureato campione d’Europa con la Nazionale italiana, fu acquistato dalla Roma dell’allora direttore sportivo Monchi nell’estate del 2018. Dunque, esattamente all’alba dell’ultima partecipazione giallorossa alla Coppa più importante.

Una coincidenza, ovviamente. ma decisamente ‘sospetta’. I numeri parlano chiaro: da quando Cristante è approdato nella Capitale la Roma non è più andata in Champions League mentre l’Atalanta, al contrario, ha iniziato ad andarci spesso.

Roma, la statistica non è corretta: ecco perché

Un ragionamento simile a quello fatto con Cristante può valere anche per Gianluca Mancini: il difensore di Pontedera è arrivato a Roma, anche lui ceduto a suon di milioni dall’Atalanta. La realtà è che gli intrecci di mercato e l’imprevedibilità del calcio producono strane e curiose coincidenze come questa.

Se la Roma da sei anni non frequenta i quartieri nobili della Champions League non è certamente per ‘colpa’ di Cristante e Mancini che anzi hanno garantito sempre e comunque il massimo impegno e un particolare attaccamento e dedizione alla maglia giallorossa. Vedremo se i due ex atalantini riusciranno a fare il miracolo nelle ultime due giornate di campionato: Claudio Ranieri ci spera.