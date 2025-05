Insulti, minacce e paura per Donnarumma: “Che c… ridi?” | Una camera nascosta ha ripreso tutto

Gianluigi Donnarumma protagonista di un video virale sul web. Insulti e minacce per il portiere italiano, trascinatore del PSG.

Gianluigi Donnarumma sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con il PSG di Luis Enrique. La squadra parigina ha vinto il tredicesimo titolo nazionale con largo anticipo. Decisive sono state le parate dell’ex Milan, che ha subito solo 34 reti, registrando fin qui la miglior difesa del campionato.

Il capitano della Nazionale azzurra è stato trascinatore dei suoi anche in Champions League. Il classe ’99 ha sfornato prestazioni memorabili tra i pali della squadra francese, risultando decisivo in ogni scontro diretto. C’è anche la firma dei suoi guantoni sulla finale della massima competizione europea conquistata dai parigini.

L’appuntamento che vale tutta una carriera è fissato a fine maggio, in quel di Monaco di Baviera. All’Allianz Arena i parigini affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi, che dopo una cavalcata entusiasmante ha conquistato la seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni.

Ci sarà aria di derby per il portiere nato a Castellamare di Stabia, cresciuto ed esploso come talento precoce nelle fila del Milan. Dopo sei stagioni in rossonero l’estremo difensore campano ha lasciato Milanello a parametro zero. Il rapporto tra il portiere ed i tifosi del Diavolo si è irrimediabilmente incrinato, portando i tifosi a contestarlo apertamente quando è tornato a San Siro con la maglia della Nazionale italiana.

Insulti e minacce a Donnarumma

Il portierone del PSG, promosso da Spalletti come capitano dell’Italia, sta vivendo una stagione in stato di grazia tra i pali della squadra transalpina. L’estremo difensore è risultato in più occasioni il migliore in campo dei suoi, grazie alle sue prodezze.

Dopo la qualificazione nella finalissima di Champions League da parte della squadra guidata da Luis Enrique, è stato diffuso un video che ha per protagonista il portiere campano.

Donnarumma in versione Gomorra

Dopo aver conquistato il pass per l’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie il portiere del PSG ed il suo agente hanno pubblicato un video particolare su Instagram.

In un video condiviso sui propri social dal procuratore Vincenzo Raiola si vede il portiere ed il proprio agente replicare una scena della serie Gomorra. Raiola incalza Donnarumma. “Che c…o ti ridi. Ma tu hai capito che se perdiamo stasera andiamo a finire a testa in giù?“