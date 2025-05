Il regalo per far restare Fabregas: un top player di livello mondiale | Spendono metà del budget (50 milioni)

Il tecnico spagnolo rimarrà al Como, che per convincerlo gli regalerà un top player assoluto, che verrà pagato ben 50 milioni di euro.

La stagione calcistica si sta avvicinando ormai alla sua conclusione, e di conseguenza le società stanno già iniziando a pensare al futuro. In particolar modo è il tema delle panchine e degli allenatori a tener banco nel corso degli ultimi giorni. E proprio da questo punto di vista sono arrivate delle importanti novità per quanto riguarda la guida tecnica del Como.

Nel corso delle ultime settimane si era parlato fortemente di un addio di Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo, che quest’anno ha fatto grandi cose, era nel mirino di diverse importanti realtà europee. Su tutte del Bayer Leverkusen, che ha detto addio al suo ex compagno di nazionale Xabi Alonso, passato alla guida del Real Madrid dopo la separazione da Ancelotti.

Quando tutto sembrava fatto però è arrivata la smentita improvvisa, e la conferma che l’ex calciatore di Barcellona e Chelsea rimanesse sulle rive del lago. Una svolta clamorosa dunque, che è stata dovuta a ragioni ben precise, o meglio, a delle clamorose promesse che sono state fatte al mister.

Tante promesse per Cesc Fabregas

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Fabregas avrebbe accettato di rimanere al Como a causa delle importanti ambizioni della compagine lariana, che ha messo nel mirino un obiettivo davvero importante: giocare in Europa il prima possibile.

Detto ciò è chiaro che per raggiungere un traguardo di questo genere, la società dovrà investire parecchi soldi, cosa già fatta in realtà nel corso delle ultime due sessioni di mercato, che hanno portato diversi nomi importanti nel club. Ma è proprio per quanto riguarda la prossima campagna acquisti estiva che sono arrivate delle importanti novità.

Un mercato con i fiocchi per il Como

A quanto pare il club lariano avrebbe intenzione di investire la bellezza di 100 milioni di euro questa estate per rafforzare la rosa. Una somma altissima, in linea, o forse anche superiore, a quella che solitamente spendono le big di Serie A.

E’ ovvio dunque che arriveranno altri calciatori importanti in squadra, e non è da escludere che circa la metà del budget, dunque una cinquantina di milioni, venga spesa per un solo elemento, in modo da piazzare un colpo di rilievo assoluto.