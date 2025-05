Grave episodio di razzismo: denuncia agli ATP di Roma | Il tennista abbandona il torneo

Un grave episodio di razzismo scuote il torneo ATP di Roma. Ecco la denuncia del tennista dopo l’addio alla competizione.

Gli Internazionali d’Italia stanno riservando tante emozioni al pubblico romano del Foro Italico, ma non mancano le polemiche. Il torneo ATP di Roma ha visto il ritorno in campo di Yannik Sinner, che ha ricevuto l’abbraccio del pubblico di casa dopo la tormentata squalifica che lo ha tenuto per tre mesi lontano dai campi, in seguito al patteggiamento per il caso clostebol.

Oltre al campione altoatesino nei campi del Foro Italico sta splendendo la stella di Lorenzo Musetti. Il tennista classe 2002 sta dando spettacolo sulla terra rossa della capitale, dove è riuscito anche ad eliminare in due set Alexander Zverev, numero due della classifica ATP.

Lato femminile non sta deludendo le attese l’italiana Jasmine Paolini, la tennista toscana ha ceduto un solo set nei primi quattro incontri disputati a Roma. Ma se da un lato l’ampio pubblico contribuisce allo spettacolo dei giochi, c’è anche un importante rovescio della medaglia da registrare nel torneo ATP della capitale.

Non sono mancate infatti polemiche dopo che diversi protagonisti hanno platealmente contestato le ingerenze del pubblico di casa. In particolare hanno fatto rumore i casi che hanno coinvolto Alex de Minaur e Jakub Mensik.

Grave denuncia agli ATP di Roma

I due tennisti hanno reagito in campo a provocazioni ed insulti piovuti dalle gradinate degli impianti del Foro Italico. Gli atleti hanno letteralmente perso le staffe contro una parte del pubblico casalingo, costringendo il direttore di gara ad intervenire direttamente.

Ed un altro caso scuote il torneo capitolino, tirando in ballo la questione del razzismo sui campi da tennis. Ad alzare la voce contro degli episodi spregevoli è stato il tennista giapponese, Yoshinito Nishioka.

Insulti razzisti agli ATP di Roma

Il tennista nipponico, idolo in patria, ha sollevato la delicata questione degli insulti razziali durante il torneo ATP romano. Sul social network X, il tennista giapponese ha svelato di esser stato apostrofato con gravi epiteti mentre era in campo al Foro Italico.

Dal pubblico sarebbero state udite frasi come ‘Let’s go China‘, mentre lo scorso anno avrebbe sentito lo slogan ‘Forza Sushi‘. Una grave mancanza di rispetto per il tennista giapponese, che ha lasciato il torneo italiano dopo esser stato eliminato ai 64esimi di finale dal serbo Lajovic.