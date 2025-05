Di Francesco apre WhatsApp: il messaggio è chiaro | Salva il Venezia e vieni da noi

Eusebio Di Francesco è a caccia della salvezza sulla panchina del Venezia. In vista della prossima stagione c’è una chiamata clamorosa.

La carriera di allenatore di Eusebio Di Francesco è stata contraddistinta fin qui da alti e bassi. L’ex centrocampista abruzzese si mise in vetrina sulla panchina del Sassuolo, che condusse alla prima e storica promozione in Serie A. La stagione del salto di categoria gli valse anche la conquista della Panchina d’argento, al termine dell’annata 2012-13.

Successivamente il tecnico riuscirà a portare la squadra emiliana ad un nuovo traguardo impensabile. Il Sassuolo, tre anni dopo la promozione in massima serie, partecipò per la prima volta nella sua storia all’Europa League. La squadra neroverde si fermò alla fase a girone e per Di Francesco arrivò la chiamata della squadra con cui si laureò campione d’Italia.

Nel giugno del 2017 l’ex calciatore tornò alla Roma, questa volta nei panni dell’allenatore. La prima stagione in giallorosso fu decisamente positiva. La Lupa chiuse il campionato al terzo posto e arrivò fino alle semifinali di Champions League, che mancavano da 34 anni nella capitale.

La stagione successiva si concluse con l’esonero, che ha preceduto le esperienze poco brillanti con Sampdoria, Cagliari, Verona e Frosinone. Quest’anno è alla guida del Venezia, che nelle ultime due giornate di campionato è a caccia di una salvezza complicata da pronosticare poche settimane fa.

Boom Di Francesco, nuova chiamata a sorpresa

I lagunari attualmente occupano l’ultima posizione utile a salvarsi in Serie A. Le ultime due gare saranno decisive per la permanenza nella massima serie, e potrebbero esserlo anche per il futuro del tecnico.

Tante panchine della Serie A restano traballanti in vista della prossima stagione e Di Francesco potrebbe aver già ricevuto una chiamata che avrebbe del clamoroso.

Clamoroso ritorno in panchina per Di Francesco

Tra le tante squadre a caccia di un nuovo allenatore c’è anche la Roma. La squadra giallorossa si è risollevata con l’arrivo di Claudio Ranieri, che ha ribadito più volte di voler lasciare la panchina al termine della stagione corrente.

Al momento il nome del successore resta un’incognita totale ed i buoni rapporti con Di Francesco, ex calciatore ed allenatore giallorosso, potrebbero aprire le porte ad un ritorno clamoroso a Trigoria.