Si chiude la Serie B: tutti i verdetti dell’ultima giornata | Ora playoff e playout

L’ultima giornata del campionato di Serie B ha ufficializzato promozioni in Serie A, retrocessioni in C e la griglia di playoff e playout

Il dramma sportivo a cui nessun appassionato di calcio avrebbe mai potuto assistere si è purtroppo materializzato al termine dell’ultima giornata del campionato di Serie B. Per la prima volta nella sua gloriosa e appassionante storia la Sampdoria retrocede in Serie C.

I blucerchiati pagano oltre i propri demeriti una stagione disastrosa da tutti i punti di vista, un’annata balorda che vede la società e lo staff dirigenziale doversi assumere per forza la piena responsabilità di quanto accaduto da fine agosto ad oggi.

I blucerchiati scendono dunque in Serie C insieme a Cosenza e Cittadella. Per stabilire la quarta squadra che farà loro compagnia bisognerà attendere l’esito del playout che vedrà di fronte Salernitana e Frosinone.

A tenere banco però nella serata di martedì è stato l’autentico dramma sportivo andato in scena al termine delle gare della 34/a giornata e che ha colpito la parte blucerchiata di Genova. La Sampdoria in Serie C è una ferita profonda per tutto il calcio italiano.

Serie B, già si pensa ai playoff: c’è una favorita

Lo 0-0 rimediato da Coda e compagni nella sfida in trasferta contro la Juve Stabia non è servita ad evitare la retrocessione che a questo punto deve trasformarsi in immediata voglia di riscatto da parte di tutto l’ambiente. Nel frattempo c’è chi sogna di fare il suo ingresso sul grande palcoscenico della Serie A.

Sassuolo e Pisa hanno già raggiunto l’obiettivo, mentre per stabilire la terza squadra a salire in A è necessario ricorrere alle forche caudine dei playoff. I sei club che vi prenderanno parte sono Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro e Palermo.

Serie B, tutto pronto per i primi spareggi: ecco il tabellone

Il calendario con relativo tabellone sono già definiti nei dettagli: sabato 17 maggio sono in programma le due gare valide per il turno preliminare, Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo. Le vincenti di queste due sfide affronteranno in semifinale di andata e ritorno rispettivamente lo Spezia e la Cremonese.

A quel punto le due squadre che usciranno vincitrici dalle semifinali che si prevedono più accese che mai, disputeranno la finale sempre di andata e ritorno che assegnerà il terzo e ultimo posto per la promozione in Serie A. Indicare una favorita è un esercizio inutile, ma ‘per quel che si è visto nella stagione regolare Spezia e Cremonese hanno qualcosa in più delle rivali.