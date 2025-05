Ragazzi, ci vediamo l’anno prossimo: l’infortunio anticipa le sue vacanze | Fantallenatori nel panico

Brutte notizie per un calciatore e per tutti gli amanti del Fantacalcio: la sua stagione è finita qui a causa di un infortunio. Tornerà in campo il prossimo anno.

La stagione di Serie A si avvia alla conclusione dopo mesi intensi, ricchi di emozioni, colpi di scena e tante battaglie in campo. Il campionato ha offerto un livello di competitività elevato, con la lotta per il titolo, l’Europa e la salvezza ancora aperta fino alle ultime giornate. Tuttavia, uno degli aspetti più discussi dell’annata è stato l’alto numero di infortuni che ha colpito numerose squadre, influenzando rendimento e classifica.

Dalla prima parte della stagione fino alla primavera, molti club hanno dovuto fare i conti con assenze pesanti. Tra stiramenti muscolari, problemi articolari e ricadute, lo stress fisico accumulato dai giocatori ha evidenziato ancora una volta l’impatto di un calendario fitto e senza pause adeguate. Tanti sono stati poi anche i guai più gravi, come gli infortuni al crociato patiti dai vari Bremer, Cabal e Zapata.

Gli impegni ravvicinati tra campionato, coppe europee e nazionali hanno messo a dura prova i fisici degli atleti, spesso costretti a giocare ogni tre giorni. Ovviamente poi i continui infortuni hanno penalizzato anche le grandi squadre, obbligando gli allenatori a continue rotazioni e a ricorrere spesso alle seconde linee.

Nuovo infortunio sul finale di stagione

Come detto dunque mancano solo due gare alla fine della stagione, che saranno decisive ai fini della classifica finale. E proprio a questi ultimi incontri non prenderà parte un calciatore importante, idolo del Fantacalcio.

Stiamo parlando di Saul Coco, difensore del Torino, reduce da una buona stagione sia a livello di prestazioni che a livello di voti, fondamentali dunque per i fantallenatori. Ma cosa si è fatto precisamente il calciatore granata? Vediamolo nello specifico.

Ecco che cosa si è fatto il ragazzo

Saul Coco è rimasto vittima di una frattura al metacarpo nei giorni scorsi, che lo costringerà ad un intervento chirurgico alla mano. Di conseguenza la sua stagione si può ormai definire conclusa.

Sebbene potrebbe anche giocare, il fatto che il Torino non ha più obiettivi in questa ultima parte di stagione spingerà di sicuro mister Paolo Vanoli a non rischiarlo, in modo da riaverlo al top della condizione il prossimo anno.