Puntiamo tutto su di te: clamoroso McLaren | Costretti a scegliere tra Norris e Piastri

La McLaren ha preso una decisione a dir poco incredibile: uno tra Lando Norris e Oscar Piastri è di troppo. La scelta è definitiva

Il mondiale di Formula Uno del 2025 sembra avere già un padrone, la super McLaren vincitrice di ben 5 gran premi sui 6 finora disputati. Un’egemonia in piena regola come dimostra ampiamente la classifica piloti, un dominio finora inarrestabile.

I più immediati inseguitori, Max Verstappen e George Russell, non sembrano poter contare su monoposto così competitive da poter insidiare la scuderia di Woking in cui a sorpresa a recitare la parte del leone non è Lando Norris.

In testa alla graduatoria iridata troviamo infatti Oscar Piastri, fino a qualche mese fa considerato a tutti gli effetti la seconda guida della McLaren. Invece il ventiquattrenne pilota australiano ha sorpreso tutti, conquistando finora la bellezza di 4 gare.

Il driver di Melbourne comanda la classifica con 131 punti, 16 in più del suo compagno di squadre e 32 in più di Verstappen: la sensazione, piuttosto netta, è che Piastri stia correndo spedito verso la conquista del titolo mondiale.

McLaren, tra Piastri e Norris uno è di troppo

Uno scenario quasi inimmaginabile solo qualche settimana fa, ma diventato tremendamente concreto. A tal punto che i vertici della McLaren saranno costretti probabilmente a favorire l’attuale leader del mondiale a scapito dell’ex grande favorito.

Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Sky UK l’ex pilota di Formula Uno Martin Brundle, oggi apprezzato commentatore televisivo, ha ipotizzato proprio uno scenario del genere, un’opzione che molti osservatori giudicano verosimile.

McLaren, come andrà a finire? Il parere dell’ex campione

Secondo l’ex pilota di Williams, Benetton e McLaren la scuderia di Woking potrebbe correre il rischio di perdere un mondiale che sembra avere saldamente in mano. Le ragioni sono legate all’accesa rivalità interna tra Lando Norris ed Oscar Piastri. “Il problema che avrà McLaren è se Verstappen e Russell continueranno a fare risultato, mentre non ho dubbi che Piastri e Norris si ruberanno punti a vicenda“.

Brundle ammonisce la McLaren: “Devono stare attenti a non concentrarsi troppo l’uno sull’altro, al punto che qualcun altro potrebbe arrivare e vincere il campionato, come fece Alain Prost nel 1986. Il problema è che, se aspetti che qualcuno sia fuori dalla lotta per il titolo in questo campionato la situazione si risolverà a ottobre o novembre. Ai vertici di Woking converrebbe puntare su un solo pilota“.