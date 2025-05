Il dramma dopo l’infortunio: disastro Berrettini | Fa la stessa fine di Sinner

Piove sul bagnato per Matteo Berrettini dopo l’infortunio che lo ha costretto al ritiro dagli ATP di Roma. Ora spunta il parallelo con Sinner.

È finita nel peggiore dei modi l’avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali d’Italia. Davanti al pubblico di casa il tennista romano si è ritirato per un nuovo infortunio agli addominali, durante il secondo set contro Casper Ruud.

L’atleta italiano aveva dato parecchio filo da torcere nel primo set contro il tennista norvegese. Il numero 7 della classifica ATP si era aggiudicato il primo set per 7-5, in 49 minuti di gioco. Il secondo parziale è durato solo due game, quando Berrettini è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo aver subito il break da Casper Ruud.

Il torneo davanti al pubblico di casa continua ad essere maledetto per il tennista classe ’96, che dal 2021 non riusciva a partecipare agli ATP di Roma per varie problematiche. Dopo il debutto vincente contro il britannico Fearnley le sensazioni erano più che positive per The Hammer, che in tabellone vedeva la possibilità di scontrarsi con Yannik Sinner ai quarti di finale.

Il solito problema agli addominali ha costretto Berrettini al ritiro, il tennista italiano è apparso visibilmente commosso davanti al Centrale attonito. Nonostante il padrone di casa partiva svantaggiato contro il norvegese, numero 7 della graduatoria ATP, l’esito della sfida lascia tutti con l’amaro in bocca.

Berrettini come Sinner, annuncio in conferenza

Il tennista romano è apparso da subito demoralizzato e, dopo aver raccolto con commozione l’applauso del pubblico di casa, ha scaricato la sua frustrazione in conferenza stampa.

Berrettini ha svelato tutte le difficoltà fisiche in cui è dovuto incappare nelle scorse ore, prima di alzare definitivamente bandiera bianca.

Dramma Berrettini: “Tre mesi senza giocare”

Davanti ai cronisti Berrettini ha svelato: “Fino a 10 minuti prima della partita pensavo di non farcela ma ci ho provato. Sono sorpreso di come ha reagito il corpo“. Poi l’insorgere dell’infortunio in campo: “Verso la fine del primo tempo ho sentito un’altra fitta e da lì in poi non sono riuscito a stare nella partita.”

Il tennista romano continua: “Non volevo ritirarmi, ma so poi che succede, devo stare tre mesi senza giocare, ogni starnuto salto.” Berrettini ha indicato come possibile periodo di stop la stessa tempistica della squalifica scontata da Yannik Sinner prima del ritorno in campo a Roma.