Ho tanta nostalgia di casa: Bernardeschi avvisa l’agente | Torna in Serie A a giugno

Dopo la sua esperienza in MLS, l’ex calciatore di Juve e Fiorentina è pronto a fare ritorno in Serie A. Ha già parlato con il suo agente.

Nel corso della storia sono tanti i calciatori che non hanno rispettato le attese. C’è stato chi si è bruciato per colpa di un carattere complicato, come ad esempio i vari Antonio Cassano e Mario Balotelli. Chi ancora invece purtroppo non è riuscito ad avere una grande carriera per colpa degli infortuni, vedi Alexandre Pato e tanti altri.

Allo stesso tempo però ci sono stati anche alcuni giocatori che semplicemente non sono riusciti a rendere come sperato, senza una ragione specifica. Un caso di questo tipo negli ultimi anni è stato di sicuro quello di Federico Bernardeschi. Il calciatore dopo essersi messo in mostra alla Fiorentina, si è trasferito alla Juventus, dopo nei primi anni ha fatto anche piuttosto bene.

In seguito però, anche a causa di un calo delle prestazioni della squadra, il ragazzo è crollato del tutto, fino a che arrivato a fine contratto con la Vecchia Signora, ha deciso di andarsene a parametro zero trasferendosi addirittura in MLS. Tutt’ora Bernardeschi gioca al Toronto, al cospetto di un ricco stipendio. Tuttavia ora sembrerebbe addirittura pronto a fare ritorno in Serie A.

Bernardeschi pronto a tornare in Italia

Spesso e volentieri già in passato il 31enne è stato accostato al nostro campionato, ma alla fine non se n’è fatto niente. Detto ciò però diverse potrebbero essere le cose nei prossimi mesi.

Bernardeschi sembra ormai avere nostalgia di casa, e avrebbe chiesto al proprio agente di spingere per un suo ritorno in Serie A. E proprio da questo punto di vista ci sarebbero diverse opzioni per il giocatore.

Innesto di esperienza e qualità

Bernardeschi sarebbe un colpo di grande esperienza per i club, soprattutto per quelli che giocheranno le coppe europee il prossimo anno. Ed è per questa ragione che è stato accostato al Bologna di Vincenzo Italiano.

Allo stesso tempo però c’è anche un’ipotesi più romantica, che vorrebbe un suo clamoroso ritorno alla Fiorentina, squadra in cui come ben sappiamo è cresciuto. Staremo a vedere dunque come andranno le cose, e dove giocherà nella prossima stagione Berna.