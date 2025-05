Alluvione Ferrari: doppio addio immediato | Hamilton e Leclerc sono sotto un ponte

La Ferrari continua ad inanellare insuccessi e nel frattempo si aprono scenari clamorosi: a breve potrebbero cambiare entrambi i piloti

Non sembra avere un futuro immediato all’altezza delle aspirazioni di appassionati e tifosi e le prospettive, purtroppo, non sono affatto rassicuranti. In casa Ferrari si respira un clima di particolare e pesante pessimismo, giustificato dal disastroso avvio di stagione.

Il mondiale 2025 di Formula Uno sembra già compromesso in via definitiva: la SF-25 non è stata finora in grado di contrastare l’egemonia, peraltro ampiamente prevista, della McLaren. Ed anche le altre monoposto, Red Bull e Mercedes su tutte, sono ad oggi più performanti e competitive della Rossa.

Lewis Hamilton forse si sarà pentito di aver detto addio al team di Brackley ormai più di un anno fa accettando la ricca proposta del management di Maranello. E cosa dire allora di Charles Leclerc che ha detto sì a un rinnovo di contratto pluriennale dopo aver rifiutato proposte più che allettanti.

Chi frequenta il paddock e ha la possibilità di parlare con entrambi racconta di due professionisti delusi e profondamente amareggiati: le promesse di guidare una Ferrari altamente competitiva sono andate in frantumi.

Ferrari, il disastro continua: Hamilton e Leclerc sconvolti

Le dichiarazioni rassicuranti del team principal Frederic Vasseur non hanno trovato alcun riscontro nella realtà. Anzi, ad ogni gara la SF-25 perde ulteriore terreno nei confronti della concorrenza.

Come se i pessimi risultati finora ottenuti non bastassero, da Maranello giungono notizie di nuovi addi: questa volta a lasciare il Cavallino Rampante sono due tecnici specializzati e di altissimo livello, grandi professionisti che lasciano Maranello dopo anni di onorata militanza.

Ferrari, nuovi addii: ormai è un esodo senza fine

A dire addio alla Ferrari sono Kristofer M., per anni responsabile dell’aerodinamica che saluta dopo ben undici anni trascorsi a Maranello e Silvio Capasso, l’ingegnere italiano formatosi al Politecnico di Torino, che ha decios di salutare tutti dopo sei stagioni.

Capasso era arrivato alla corte del Cavallino Rampante nel 2019 e nel corso degli anni aveva ricoperto ruoli di rilievo in ‘modeling’ e simulazione. Inoltre la Ferrari ha comunicato anche l’arrivo di Christos Christosforidis, ex Mercedes esperto di sviluppo delle simulazioni e dell’ex Red Bull Coen Holland, esperto di aerodinamica. Lavori in corso a Maranello a quanto pare, ma quanto dovranno ancora attendere i tifosi prima di rivedere una Rossa competitiva e vincente?