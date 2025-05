ULTIM’ORA DA APPIANO: l’infortunio è molto serio | Stagione finita

Terribili notizie in casa interista: l’infortunio del calciatore si è rivelato più serio del previsto, tanto che sarà costretto a terminare in anticipo la stagione.

I risultati della 36esima giornata di Serie A hanno riacceso la fiammella della speranza in casa interista. Dopo la vittoria della compagine meneghina in casa del Torino per 2-0, arrivata grazie ai gol di Zalewski e Asllani su rigore, e il pareggio del Napoli con il Genoa, ora le due squadre sono divise da un solo punto in classifica.

Gli azzurri sono ancora davanti, ma l’Inter ora ci crede, e farà di tutto per vincere le ultime due gare rimaste per sperare in un passo falso dei partenopei e portarsi a casa lo scudetto. E’ chiaro però che la testa dei nerazzurri sia già al prossimo 31 maggio, quando la Beneamata affronterà il PSG in finale di Champions League.

Nel frattempo però, proprio per questo scorcio di stagione, sono arrivate delle notizie poco confortanti per mister Simone Inzaghi e per tutto l’ambiente. L’infortunio di un calciatore si è rivelato più serio del previsto, tanto che ormai la sua stagione si può definire conclusa. Una mazzata totale dunque per il tecnico e non solo.

Grave KO in casa Inter: stagione finita

Il principale obiettivo di mister Simone Inzaghi da qui alla partita di Monaco sarà quello di preservare al meglio i propri calciatori, in modo da poter avere la miglior formazione possibile da schierare contro il PSG.

E’ chiaro dunque che coloro che non stanno benissimo, difficilmente verranno schierati in campionato. Tra questi c’è ovviamente Lautaro Martinez. Il bomber argentino, che ha giocato la semifinale contro il Barcellona in condizioni pessime, sta smaltendo i suoi problemi fisici, e già contro il Torino non è stato convocato. Ma quella con i granata potrebbe non essere l’unico match che andrebbe a saltare.

Inzaghi non vuole correre rischi

Stando a quanto riportato da pallocampo sul proprio profilo Instagram, il capitano nerazzurro potrebbe essere preservato anche nei prossimi due match di campionato, in modo da evitare un riacutizzarsi del problema fisico patito.

In questo modo la sua stagione di Serie A sarebbe bella e finita, e il giocatore arriverà nelle migliori condizioni possibili per la finale di Champions League.