Moto GP, mazzata per il pilota: Esclusione dalle qualifiche | Non ha rispettato le regole sulla sicurezza

Moto GP, arriva una batosta per il pilota che sarà escluso dalle qualifiche. Ecco cosa è accaduto al protagonista sanzionato.

L’ultima tappa del Motomondiale 2025 è stata una vera e propria girandola di emozioni. Sul tracciato francese di Le Mans è successo di tutto. A scombinare i piani della gara è stato principalmente il meteo, con la pioggia che ad intermittenza ha colpito il circuito transalpino.

A vincere la gara è stato il francese Johann Zarco, l’esperto pilota della scuderia Honda, ha trionfato a sorpresa davanti al pubblico di casa. Il classe ’90 ha dimostrato ancora una volta di meritarsi l’appellativo di signore della pioggia. La casa giapponese interrompe a quota 22 la striscia di vittorie consecutive della Ducati, e torna a festeggiare una vittoria dopo un digiuno di due anni.

Alle spalle del veterano francese si è piazzato Marc Marquez, che ha approfittato della giornata no dei rivali. Il secondo posto dello spagnolo risulta infatti pesantissimo in ottica classifica piloti. L’otto volte Campione del Mondo ha condotto una gara senza sussulti, difendendo la seconda piazza dopo esser finito dodicesimo a Jerez de la Frontera.

Weekend da incubo invece per Pecco Bagnaia. Il pilota italiano è caduto al primo giro, in un incidente provocato dalla caduta di Morbidelli e che ha coinvolto anche Mir. Bagnaia è riuscito a tornare in pista, ma solo per onor di firma, chiudendo la gara all’ultima posizione.

Mazzata dopo il Gp di Francia

Anche Alex Marquez è caduto, ritirandosi dalla gara a pochi giri dal termine. Circostanza che consolida il primo posto del fratello maggiore, ora a quota 171 punti, a più 22 lunghezze sul fratello in una fase cruciale della stagione.

In una gara piena di emozioni e colpi di scena non sono mancati strascichi che hanno coinvolto i direttori di gara in quel di Le Mans.

Regolamento infranto, mazzata per Quartararo

Dopo la gara in Francia è arrivata una dura penalità per Fabio Quartararo, reo di non aver ascoltato i marshals in seguito alla caduta che lo ha coinvolto al terzo giro di gara.

Il pilota francese è tornato subito in sella alla sua Yamaha dopo esser scivolato in seguito a contatto con il cordolo, non rispettando le indicazioni dei direttori. Ora il transalpino dovrà pagare 2mila euro di multa, oltre ad una squalifica nei primi 10 minuti delle FP1 a Silverstone.