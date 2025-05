Maglia n° 10 e super ingaggio: hanno convinto Dybala | Lascia la Roma ma resta in Serie A

Il fuoriclasse argentino è pronto a lasciare la Capitale per restare in Serie A, dove un nuovo intrigante progetto lo attende. Vediamo di quale si tratta.

La stagione della Roma è stata una montagna russa di emozioni. Dopo un avvio negativo, sancito dagli esoneri di Daniele De Rossi prima e di Ivan Juric poi, l’arrivo sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri ha portato grossa stabilità alla squadra, che è riuscita a risollevarsi e a tornare nelle zone alte della classifica.

Di conseguenza in quel di Trigoria è tornato il sereno, e in attesa di capire come andrà a finire il campionato in corso, si sta iniziando già a lavorare per il futuro. I temi da questo punto di vista sono tanti. Uno dei primi riguarda di sicuro l’approdo di un nuovo allenatore in casa romanista. Ranieri questa volta si ritirerà davvero, e bisognerà prendere un uomo in grado di guidare la squadra.

Allo stesso modo poi ci saranno delle modifiche da effettuare a livello di rosa. Tra i calciatori che arriveranno e quelli che andranno via infatti potrebbero esserci diversi cambiamenti. Ed è proprio per quanto riguarda gli addii che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità, che riguardano niente di meno che Paulo Dybala.

Clamorosa ultim’ora sul futuro di Paulo Dybala

Nonostante abbia il contratto in scadenza tra un anno, dunque a giugno del 2026, le voci sul futuro di Paulo Dybala non si placano di certo. Una delle tante è quella che vorrebbe un suo ritorno in Argentina, magari al Boca Juniors.

Allo stesso tempo però nelle ultimissime ore si è iniziato a parlare addirittura di una clamorosa permanenza in Serie A, con una maglia diversa da quella romanista. Ma quale sarebbe il club pronto a puntare su di lui? Vediamolo insieme.

La Joya resta in Serie A

Domenica sera, nel post partita di Napoli-Genoa, negli studi di Dazn si è parlato tanto del progetto del Como, che procederà anche il prossimo anno a grandi livelli.

Da lì gli opinionisti presenti hanno iniziato a fare un giochino sui possibili colpi di mercato dei lariani, e tra i tanti nomi è stato fatto anche quello della Joya. Semplici ipotesi, nulla di più. Chissà però se qualora arrivasse davvero una proposta del genere, l’argentino accettasse per davvero.